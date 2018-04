Quaranta raons per córrer

Els 40 passen de pressa i corrents. Amb aquest lema, els organitzadors de la Cursa El Corte Inglés van iniciar la campanya de promoció de la prova del 40è aniversari que demà al matí tornarà a omplir els carrers de Barcelona amb 49.965 corredors. Com en l’última edició, la participació femenina (25.605 dones i 24.360 homes) serà lleugerament superior a la masculina. En el vídeo promocional, s’apunten fins a 40 raons per córrer la cursa per antonomàsia de la capital catalana que evoquen especialment al seu esperit popular, festiu i solidari, tant característics de la prova. La gratuïtat continua essent un dels símbols de la cursa, així com la seva aposta per la solidaritat. En aquesta edició l’entitat adherida és Pallapupas, una organització sense ànim de lucre i que té com a principal objectiu ajudar als pacients i als seus familiars a fer un canvi positiu gràcies a l’humor i al teatre per tal de millorar el seu estat d’ànim i créixer com a persona en el procés de la malaltia. Per unir-se a la causa, els responsables de Pallapupas volen que tots els participants es col·loquin un nas vermell just abans de prendre la sortida a la plaça Catalunya, prevista per a les 9 del matí.

Pel que fa a la vessant esportiva, els dos noms propis de la cursa són la badalonina Míriam Ortíz (AA Catalunya) i el marroquí Radoune Nour (la Sansi), vencedors de l’última edició. Ortíz, que ara fa un any va establir un nou rècord del circuit de 10,766 km en 38:53, aspira a la seva tercera victòria consecutiva. En la prova masculina, Nour ho tindrà més complicat per revalidar el triomf, ja que entre els inscrits hi figura el seu company de club Abderahim el Jaafari, que es va imposar en les edicions del 2012 i el 2014, aquesta última amb un gran registre de 32:38.