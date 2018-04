L’Augi Sarrià sentencia el derbi en els últims minuts

L’Augi Sarrià va guanyar el derbi de primera divisió contra el Bordils B en els últims minuts. El conjunt local va dominar el partit en el primer temps però en el segon els visitants van saber empatar. En els darrers vuit minuts el Sarrià es va escapar definitivament i amb el triomf va tallar la ratxa de quatre derrotes seguides. El Bordils B va encadenar la seva sisena derrota seguida però encara no ha perdut la categoria. Per baixar ahir el Palautordera havia de guanyar, i va perdre per la mínima (28-27) a Sant Cugat.

La bona defensa de l’Augi Sarrià i l’encert en els contraatacs en l’inici del partit va donar els primers avantatges als locals, i es van situar amb un 10-3 en el minut 19. L’equip visitant però, va saber reaccionar i va fer un parcial de 0-5 entre els últims minuts de la primera meitat –12-7 al descans–, i els primers de la segona per situar-se amb 12-10. Els verd-i-blancs van tornar a entrar en el partit i poc després van aconseguir empatar (14-14 en el minut 47). El Sarrià es va tornar a centrar, i després d’unes bones accions del porter Antonio Moreno i unes contres es va tornar a distanciar en el marcador. En els darrers vuit minuts els locals van fer un parcial de 4-0 que va sentenciar el partit amb el 20-15 final.

En el conjunt local va destacar l’encert anotador de Joan Pórtulas, que va marcar sis gols, mentre que en el visitant Joaquim Creixell en va anotar set i va ser el màxim golejador del derbi.