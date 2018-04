El Jaafari i Ortiz guanyen la cursa d’El Corte Inglés

El marroquí Abderrahím El Jaafari (La Sansi), amb un temps de 33:38 en categoria masculina, i la barcelonina Miriam Ortíz, amb un temps de 38:22, fent pols el seu propi rècord de la prova, s’han imposat en la 40a edició de la Cursa d’El Corte Inglés de Barcelona, que aquest matí s’ha disputat amb la participació de 49.965 corredors (25.605 dones). Fa diverses dècades que no es recordava una edició en la qual la intensa pluja que ha caigut a Barcelona, just a la sortida de la prova, acompanyés als participants durant gairebé tot el recorregut, però això no ha impedit que tant populars com professionals no completessin el traçat de 10.766 metres. Abderrahím El Jaafari, atleta marroquí establert a Lleida, tornava a la carrera per primera vegada des de les seves victòria el 2012 i 2014, quan va establir un nou rècord del recorregut, amb un temps de 32:38, i si bé havia sortit per batre’l, va caldre conformar amb el seu tercer triomf amb un registre de 33:38.

El marroquí va dominar la carrera de principi a fi sota la pluja, passant per l’Estadi Olímpic de Montjuïc (km 6) amb un temps de 18:41, avantatjant els seus immediats seguidors, el també marroquí de l’ISS l’Hospitalet Brahim Fateh i el letó Dimitrijs Serjogins (La Sansi), en 26 segons. En la baixada cap a la meta, El Jaafari va ampliar el seu avantatge, passant pel quilòmetre 10 amb 30:47, superant Serjogins, llavors segon, en 39 segons, i Fateh, tercer, en 49 segons. Sense oposició, va aconseguir el seu tercer triomf en La Cursa, mentre el letó era segon, a 43 segons (34:21), i Brahim Fateh, tercer, a 57 (34:35).

Ortiz, de 33 anys, ha aconseguit la seva tercera victòria consecutiva esmicolant el rècord de la prova, que ella mateixa va establir l’any passat, amb 38:53, al marcar un temps de 38:22.

La clau ha estat en el pols que ha mantingut amb la corredora boliviana resident a Sabadell Janeth Becerra (La Sansi). Totes dues han marcat un ritme demolidor des del començament, passant per l’Estadi de Montjuïc amb Ortiz liderant amb 20 segons sobre Becerra, deixant enrere a la tercera classificada, Montse Carazo, a més de dos minuts.

Ortiz ha mantingut el ritme i en el passat pel quilòmetre 10, ha marcat 35:02, superant a la seva rival directa en 26 segons, avantatge que ha mantingut fins al final, fixant aquest gran registre de 38:22. Becerra, tercera el 2014 i 2015, ha estat segona amb 38:48 i la colomenc Montserrat Carazo, tercera a més de quatre minuts (42:43).