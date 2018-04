Patrick Reed conquesta el Masters d’Augusta

Patrick Reed va conquerir ahir el seu primer major en imposar-se en el Masters d’Augusta. Reed, de 27 anys, que va completar les quatre voltes amb 15 cops sota el par de l’històric recorregut, va recuperar la jaqueta verda per al golf dels EUA després de les victòries de l’anglès Danny Willett i del castelloní Sergio García. Reed va a estar a punt de fer les quatre voltes per sota els 70 cops (69-66-67-71), un fet que encara no ha aconseguit ningú.

El basc John Rahm (23 anys) es va confirmar com un dels grans del golf mundial amb un excel·lent quart lloc lluitant contra la resta de favorits fins els últims forats. Rahm (-11) va quedar just al darrera de la flor i nata de la nova generació de grans figures dels Estats Units rere Rickie Fowler (-14) i Jordan Spieth (-13). Tiger Woods, triple vencedor del Masters, va tornar a Augusta dos anys després i va acabar en l’última jornada amb un cop sobre el par del camp.