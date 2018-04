L’Atlètic marca tendència

“Vam presentar-nosal premi per confirmar que anem pel bon camí”, diu el director general de l’Atlètic

La Federació Europea d’Hoquei (EHF) va anunciar, divendres passat, que l’Atlètic Terrassa és el guanyador del premi al millor club europeu de l’any 2017. L’entitat egarenca, que compta amb poc més de 3.000 socis i va ser fundada l’any 1952, ha merescut la màxima consideració per part del comitè de desenvolupament de l’EHF, que és qui fa una valoració transversal, que va més enllà dels resultats esportius, dels clubs que es presenten al premi. “Ens vam presentar i hem tingut la sort de guanyar”, celebra Oriol Cortada, el director general de l’Atlètic, en conversa amb aquest diari. “Per què ens vam presentar? Per confirmar que anem pel bon camí. En aquest club fem moltes coses i, de vegades, no sabem ben bé quina importància té tot plegat. Quan reps un reconeixement així, t’adones que vas en la bona línia i que marques tendència”, diu també. Cortada ja va rebre aquesta distinció el 2013, quan treballava a l’Iluro de Mataró. “Aleshores, però, va ser el premi al millor club mitjà, de menys de 300 socis”, puntualitza.

L’EHF ha valorat, ben segur, el Pla estratègic que es desenvolupa a l’Atlètic Terrassa des de fa quatre anys. “Complint les inversions previstes, l’any passat vam inaugurar l’àrea de Fitness, que ens ha fet créixer molt en nombre socis”, explica Oriol Cortada, en aquest sentit. “També ha estat important que estiguem dins del projecte Horitzó 2020, que forma part del programa Erasmus plus. Hem format un consorci amb cinc universitats europees i quatre clubs més, de Bèlgica, Irlanda, Anglaterra i Holanda”, afegeix. El reconeixement a l’Atlètic Terrassa arriba, en tot cas, en un any en què el club groc ha aconseguit nombrosos èxits esportius. “Hem guanyat la lliga de Divisió d’honor A, després de quatre anys sense fer-ho, i ja en tenim 21. Som, de llarg, els que més n’hem aconseguit. El nostre filial, el Vallès Esportiu, ha guanyat la Divisió d’honor B i els nostres equips cadets, masculí i femení, han estat campions estatals”, explica amb orgull el president, Josep Maria Biosca, a L’Esportiu. “Socialment i esportivament, el 2017 ha estat un any de molts èxits, però es la conseqüència de la feina ben feta durant anys. Crec que ens han reconegut una trajectòria. Per altra banda, el premi ens omple d’orgull perquè em consta que competíem amb grans clubs de països tan importants com són Alemanya, Holanda i Bèlgica”, sentencia.

Biosca no té la confirmació de que, com estava previst, l’EHF entregui el premi a l’Atlètic el pròxim mes de juny, aprofitant la reunió que l’executiu de l’organisme continental farà a Barcelona. Sigui com sigui, els socis del club de Can Sala tenen una cita divendres de la setmana vinent. “Farem una celebració, en forma de sopar de la gal·la, amb els socis que vulguin i amb les autoritats esportives i polítiques de la ciutat”, assegura el màxim mandatari groc.