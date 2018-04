Feina feta i feina per fer

El derbi català entre el Barça Lassa i el Fraikin Granollers d’aquest vespre (20.30 h) arriba amb motivacions molt diferents per als dos equips. Els blaugrana ja han guanyat el títol de la lliga Asobal, i els queda intentar acabar invictes i preparar la final a vuit de la copa del Rei. Els vallesans encara han de treballar i lluitar molt en la lliga per classificar-se per jugar la competició europea la temporada que ve. Estan en una de les places de la copa EHF –tercers–, però al darrere hi ha rivals a dos i tres punts que el volen desbancar. El Granollers també aspira a la segona plaça, que dona dret a jugar la lliga de campions, de la qual només està a quatre punts, dues victòries. Els dos equips estan en una setmana intensa, en què hi ha dues jornades de la lliga Asobal. El Barça va guanyar el seu partit dimarts i el Granollers ho va fer dimecres, i avui, 48 hores després, torna a jugar.

Els enfrontaments entre el Barça i el Granollers al Palau Blaugrana han estat favorables als locals en els darrers anys i, de fet, els vallesans fa 25 temporades que no hi guanyen. La darrera victòria del Granollers al feu blaugrana va ser el 19 de maig de 1993 en el tercer i definitiu partit de les semifinals del play-off pel títol de lliga. El Barça va perdre per 27-29 i no va poder lluitar en la final per guanyar el seu sisè títol consecutiu. Aquella temporada 1992/93 els vallesans van guanyar dues vegades els blaugrana a domicili, ja que en la fase de grups es van imposar per 19-25 el 20 de gener de 1993 i van trencar una sequera de quatre anys sense imposar-se al Palau Blaugrana. Aquella temporada va ser la darrera en què el Granollers es va classificar davant del Barça en la lliga, segon per tercer. El títol va ser per al Teka Santander.

La darrera victòria dels vallesans contra els blaugrana data de la temporada 2008/09, en què van guanyar la final de la Lliga dels Pirineus per 37-23 el 31 d’agost del 2008 a Camprodon. El Barça tenia moltes baixes per l’absència dels seus dotze jugadors que havien disputat els Jocs Olímpics. En la lliga Asobal, la darrera victòria del Granollers contra els blaugrana va ser el 8 de novembre del 2006 al Palau d’Esports de Granollers per 27-26.

En la primera volta de la lliga Asobal actual, el derbi català va ser clarament favorable al Barça que en l’onzena jornada va golejar per 19-43 el conjunt vallesà a domicili.