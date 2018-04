La Sirena Mataró es queda sense final de la LEN

La Sirena Mataró ha quedar fora de la final de la copa LEN al ser superat pel Dunaujvaros hongarès per 7-11. El conjunt mataroní ha fet un mal inici de partit i en el primer quart ha encaixat un parcial de 0-4 que ja no ha pogut recuperar, tot i que ho ha intentat. Al descans perdia per 0-6 i el primer gol de les maresmenques no ha arribat fins al segon minut del tercer quart. Els parcials han sigut (0-4, 0-2, 3-3, i 4-2). Han marcat pel conjunt amfitrió d’aquesta final a quatre europea, Ciara Gibson, tres gols, Clara Cambray, Helena Lloret, Laura Vicente i Marta Bach amb un cada una.

El Mataró jugarà demà al matí (11:30 h) el partit pel tercer i quart lloc contra el Plebiscito Padova italià que ha perdut l’altre semifinal contra l’Olympiacòs grec per 4-10. La final la disputaran el Dunaujvaros i l’Olympiacòs a les dues del migdia.