La Sirena reacciona tard i haurà de lluitar pel bronze

Mauss i Sadekov. Expulsades per tres exclusions: Bonamusa (26’), per part del CN Mataró; i Valyi (32’) i Luka (32’), per part del Dunaújváros.

LA SIRENA CN MATARÓ: Willemsz, Vicente (1), Lloret (1), Cambray (1), Gibson (3), Bach (1), Dance –equip inicial–; Zablith, Graupera, Carevic, Abad i Alba Bonamusa. DUNAÚJVÁROS FVE: Kiss (Aarts), Szilagyi (3), Valyi, Gurissatti (1), Mahieu (3), Garda (1), Mchunu –equip inicial–; Horvath (1), Luka, Ziegler (2) i Brezovszki. PARCIALS: 0-4, 0-2, 3-3 i 4-2. ÀRBITRES: Mauss i Sadekov. Expulsades per tres exclusions: Bonamusa (26’), per part del CN Mataró; i Valyi (32’) i Luka (32’), per part del Dunaújváros. PÚBLIC: Unes 300 persones al Complex Esportiu El Sorrall de Mataró.

cn mataró 7 Dunaújváros 11 LA SIRENA CN MATARÓ: Willemsz, Vicente (1), Lloret (1), Cambray (1), Gibson (3), Bach (1), Dance –equip inicial–; Zablith, Graupera, Carevic, Abad i Alba Bonamusa. DUNAÚJVÁROS FVE: Kiss (Aarts), Szilagyi (3), Valyi, Gurissatti (1), Mahieu (3), Garda (1), Mchunu –equip inicial–; Horvath (1), Luka, Ziegler (2) i Brezovszki. PARCIALS: 0-4, 0-2, 3-3 i 4-2. ÀRBITRES: Mauss i Sadekov. Expulsades per tres exclusions: Bonamusa (26’), per part del CN Mataró; i Valyi (32’) i Luka (32’), per part del Dunaújváros. PÚBLIC: Unes 300 persones al Complex Esportiu El Sorrall de Mataró.

La piscina del Sorrall no va exercir aquest cop de talismà i La Sirena CN Mataró s’haurà de conformar a lluitar per la medalla de bronze de la copa LEN. Un parcial inicial de 0-7 contra el Dunaújváros va ensorrar totes les esperances del conjunt maresmenc, que aspirava a repetir la gesta del 2016, quan va sortir victoriós en una jornada gloriosa en la història de l’entitat. L’equip de Florin Bonca va reaccionar quan ja era massa –el parcial del segon temps va ser de 7-5–, però si més no va servir per reforçar la moral de les jugadores amb vista al partit pel tercer lloc, que disputaran aquest matí contra el Plebiscito Pàdua (11.30 h per Esport 3). La lluita pel títol, doncs, serà entre l’Olympiacòs, que es va mostrar molt superior al conjunt italià, i el Dunaújváros (14 h).

La posada en escena va ser magiar. La portera holandesa de La Sirena, Debby Willemsz, va fer dues bones intervencions, però de mica en mica el Dunaújváros va anar portant el partit al seu terreny. Geraldine Mahieu, des de la boia, va inaugurar el marcador i el conjunt hongarès va començar a oferir el seu repertori ofensiu, amb potents xuts de Dorottya Szilagyi i Diana Ziegler. L’equip local es va veure sorprès per una defensa molt intensa de les rivals i en cap moment va poder connectar amb les seves boies. Les mataronines tampoc treien profit de les jugades de superioritat –acabarien el partit amb un balanç de 2 de 15– i van entrar en una espiral negativa. La porteria cada cop se’ls feia més petita, i els pals també es van aliar al costat de l’equip d’Attila Mihok. Bonca també ho va provar amb la doble boia, però la precipitació i les pèrdues de pilota propiciaven les sortides al contraatac del Dunaújváros, una de les seves millors armes. Amb aquest panorama, es va arribar a la mitja part amb un contundent parcial de 0-6.

La sagnia va continuar després de la represa. Mahieu va recuperar una pilota i no va perdonar davant Willemsz després d’haver creuat tota sola mitja piscina. La Sirena va veure la llum després de 17:50 de joc. Clara Cambray, l’heroïna de la final contra el Vouliagmeni, va posar fi a la sequera amb un llançament des de la banda esquerra de l’atac mataroní. El gol va tenir un efecte revitalitzador i a partir d’aquí el Mataró es va mostrar més desimbolt. Les esquerranes de l’equip, Ciara Gibson –que per fi va poder aprofitar una jugada de superioritat– i Helena Lloret, es van començar a deixar veure en un equip que continuava alternant encerts amb badades defensives. Amb tot perdut, el Mataró va oferir la seva millor versió en l’últim quart. Gibson va deixar anar al braç amb dues dianes més, i Laura Vicente i Marta Bach, des de la boia, van signar el 7-11 definitiu.

La plantilla mataronina va entonar i el mea culpa i avui intentarà no cometre les mateixes errades contra el Pàdua, un partit que també es preveu molt intens. “Li tenim mania al Pàdua”, va admetre la golejadora Ciara Gibson.

L’Olympiacòs compleix