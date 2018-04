La Sirena s’allibera

Sadekov i Mustata. Vermella directa a Zablith (4:55), de la Sirena CN Mataró. Exclusions per tres faltes: Savioli i Dario, per part del Pâdua; i Dance, per part del CN Mataró.

pàdua 8 cn mataró 11 PLEBISCITO PÀDUA: Teani, Barzon, Savioli (1), Gottardo (1), Queirolo (2), Casson, Millo (1), Dario (1), Sohi, Meggiato, Nencha, Tielmann (2)i Giacon. LA SIRENA CN MATARÓ: Willemsz, Vicente (2), Lloret (2, 1 p.), Cambray (2), Gibson (2), Bach (1), Dance (2); Zablith, Abad, Bonamusa, Carevic, Graupera i Ávila. PARCIALS: 3-4, 1-3, 2-2 i 2-2. ÀRBITRES: Sadekov i Mustata. Vermella directa a Zablith (4:55), de la Sirena CN Mataró. Exclusions per tres faltes: Savioli i Dario, per part del Pâdua; i Dance, per part del CN Mataró. PÚBLIC: Unes 400 persones a la piscina del Sorrall.

olympiacòs 11 dunaujvaros 13 OLYMPIACÒS PIREU: Diamantopoulo, E. Plevritou (1), Avramidou (4), Asimaki (1), M. Plevritou, Emmolo (2), Tsoukala; Eggens (3), Eleftheriadou, Manolioudaki, V. Plevritou, Myriokefalitaki i Stamatopoulo. DUNAUJVAROS FVE: Aarts, Szilagyi (3), Valyi, Gurisatti (2), Luka, Garda (4), Mchunu (2); Kiss, Horvath, Mahieu (1), Ziegler (1) i Brezovski. PARCIALS: 4-4, 1-3, 4-3 i 2-3. ÀRBITRES: Mauss i De Jong. Exclusions pe tres faltes: Tsoukala (26’), per part de lO’lympiacòs; i Ziegler (26’), per part del Dunaujvaros. PÚBLIC: Unes 300 persones a la piscina del Sorrall.

El Bequetero, el pasdoble que evoca Les Santes de Mataró, va tornar a sonar pels altaveus de la piscina del Sorrall i l’alegria va reaparèixer en el conjunt de La Sirena CN Mataró. No era la final somiada, però l’equip de Florin Bonca va lluitar amb tota la determinació per assolir la medalla de bronze de la copa LEN a costa del Plebiscito Pàdua, que es va mostrar com un rival temible i no es va rendir fins al final. El conjunt local va prendre la iniciativa des del primer moment i va resistir les embranzides italianes, que es van defensar amb molta duresa, per segellar la victòria per tres gols de diferència.

Si en les semifinals contra el Dunaujvaros van necessitar gairebé 18 minuts per anotar el primer gol, ahir en van fer prou amb 48 segons. I en 1:24 ja n’havien marcat dos. Marta Bach, des de la posició de boia, i Helena Lloret, de penal, van inaugurar el marcador per a un conjunt mataroní que va començar molt endollat i va aprofitar les dues primeres jugades amb superioritat. El Pàdua va reaccionar d’immediat, i dos gols de Queirolo, un des de la boia i l’altre de contraatac, i un xut per tot l’escaire de Dario van capgirar la situació. El CN Mataró va haver de fer front a l’exclusió per vermella directa de la brasilera Marina Zablith, que va intentar desfer-se d’una rival amb les cames. Va ser un inici de partit amb alternances i La Sirena va poder tancar el primer quart amb avantatge gràcies a una vaselina de Cambray i a un gol des de la posició de boia de la neozelandesa Liana Dance. En el segon quart, el conjunt local va fer tota una declaració d’intencions i va ampliar l’avantatge gràcies als gols de Lloret, amb superioritat, de Ciara Gibson, en una ràpida transició, i de Laura Vicente, des de l’extrem esquerre de l’atac mataroní. El Pàdua va poder aturar el cop gràcies a un magnífic revers de la canadenca Tielmann abans del descans (4-7).

Bones sensacions