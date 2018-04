Somnis d’infantesa

En un parell de localitats del pavelló de Barris Nord de Lleida hi havia dos sacs de nervis. De cor blaugrana des que van néixer, l’any 1991, Roger Serrano i Marc Tolrà es miraven la final de la UEFA Futsal Cup del 2012 entre el Barça i el Dinamo amb neguit. Uns mesos abans, havien participat tots dos en la fase elit que s’havia disputat al Palau Blaugrana però, a l’hora de donar la llista de convocats, Marc Carmona va considerar que era el torn de dos altres joves, Chema Mella i Eric Martel. Tenen ben fresc el record d’una de les tardes més màgiques que ha viscut la secció de futbol sala, la de la consecució de la primera UEFA Futsal Cup de la història. Tolrà també visualitza la de Tbilisi, on el Barça, amb ell vestit de curt, va perdre a semifinals. Sis anys després de Lleida, n’han vist de tots colors, tots dos han madurat en clubs de la lliga espanyola, han tornat a casa i s’han acabat consolidant. Representen la figura del noi del planter que s’ha guanyat un lloc al primer equip. Han mamat Barça des de ben petits i anhelen, aquest cap de setmana a Saragossa, repetir la gesta de Lleida. Aquesta vegada, però, fent de protagonistes principals. “Hem estat tota la vida al club. Si hi ha alguna cosa que hem somniat és aixecar un títol amb la nostra samarreta. A vegades, ens és una mica igual quin. Però volem sentir que tot el que hem fet ha valgut la pena i se’ns premia amb un títol de màxim nivell. Si, a sobre, és la UEFA Futsal Cup, el títol que més somnis s’ha endut, seria magnífic”, explica Tolrà.

El maresmenc va ser el primer a arribar al Barça. Procedent del Vilassar, Tolrà va formar part del cadet B en la primera temporada al club. Un any més tard, procedent del Jesús i Maria, va aparèixer Roger. “Ja havíem coincidit en alguna convocatòria de la selecció catalana i havíem jugat en contra. Ens coneixíem i ràpidament vam tenir bona sintonia”, explica l’ala del Barça. A les ordres de Miguel Ángel Palomar, ja van teixir una bona amistat. “Tant a dins com a fora la pista ens entenem molt bé. És un reflex. Ara, a vegades, ens fotem més canya l’un a l’altre perquè ja sabem cadascun quin rendiment podem donar”, comenta Tolrà. “Recordo una temporada amb el filial que, sense ser un golejador, vaig acabar amb 25 gols i 18 o 19 assistències van ser del Marc”, hi afegeix el gracienc. Aleshores, Roger duia el 4 a l’esquena i Tolrà el 3. Anys més tard, després de les cessions al Ribera Navarra i el Magna Navarra, respectivament, el Marc ha heretat el dorsal del Roger, que se’l mira recelós per totes aquelles temporades que el va dur ell. Un dorsal, el quatre, tan significatiu al Barça, un club que entenen i comprenen més que ningú. “Quan et fiques la samarreta tens una responsabilitat. Per a qualsevol jugador, però si ets català i ho vius des de petit s’hi afegeixen més condicionats”, afirma Tolrà. “Tenim una il·lusió especial per aquesta UEFA Futsal Cup. No es tracta de salvar l’any del club a Europa. Nosaltres intentarem fer la nostra i si podem donar una copa d’Europa més al club, serà un honor”, hi afegeix Roger.

Des d’aquell inici al cadet, passant pel juvenil –on van jugar sota la tutela d’entrenadors de la talla de Santi Gea o Albert Canillas– i fins al filial, que entrenava Andreu Plaza, l’actual tècnic del primer equip, Roger Serrano i Marc Tolrà sempre han tingut present per on han passat. “D’entrenar a fora a entrenar a cobert. D’entrenar a cobert a tenir un pavelló per a tu. No és que m’aixequi pensant en això però ho tinc present. Em fa valorar molt per què estic aquí. Hem jugat coses boniques i hem viscut experiències precioses”, conclou el maresmenc. “I, a sobre, amb el club que estimem”, hi afegeix Roger. A Saragossa, esperen afegir un episodi més a la pel·lícula d’experiències per recordar.