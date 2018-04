“Volem enviar el nostre afecte als presos polítics”

A cada pres li entregarem un llibre amb pròleg de Ramón Cotarelo i les signatures de tots els participants

Entre el 27 i el 29 d’abril, més de dos-cents corredors completaran, en una marxa atlètica per relleus, la distància que separa la capital de Catalunya de les presons on estan tancats Oriol Junqueras, Quim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Carme Forcadell i Dolors Bassa. La iniciativa va néixer una nit, a Prats de Lluçanès, a casa de l’Anna Vilà i el Santi Girvent.

Tot va començar a casa seva. Com va anar la cosa?

Anna: Era pels volts de Nadal, acabàvem de posar els nens a dormir i vam llegir una carta d’en Jordi Cuixart en què explicava les visites del seu fill i la seva dona. Deia que mirava que el seu nen se li adormís als braços perquè, ni que fos un cop al mes, ell fos la primera cara que veiés. Quan tens fills, frases com aquesta et toquen. És algú com tu, que no ha fet res de dolent i que viu una situació molt injusta. Ens va afectar tant que no ens deixava dormir. Aquesta sensació d’injustícia fa mal i fa por. Ens pot tocar a qualsevol.

I van decidir actuar...

Anna: Sí, vam decidir enviar-li el nostre afecte. Li vam escriure cartes, amb els nostres fills, però volíem anar més enllà. El meu home va tenir la pensada d’anar corrent fins a les presons on hi ha els presos polítics. Nosaltres i qui s’hi volgués apuntar. Som runners, és el que podem oferir. El grup més pròxim a nosaltres ens va fer costat i la idea es va anar escampant. I, a poc a poc, hi va haver gent que es va enamorar del projecte i que ens va ajudar a fer-lo créixer. L’Ajuntament del nostre poble, per exemple. I els dels altres municipis del Lluçanès. A tot arreu hem trobat una bona resposta.

Sortiran des del Parlament, però no era aquesta la idea inicial…

Anna: Inicialment la marxa sortia de Prats de Lluçanès. Després, se’ns va demanar que sortís des de Manresa, per allò del cor de Catalunya. I, finalment, sortirà des del Parlament de Catalunya.

El dia 27 d’abril, a mig matí…

Anna: Calculo que sortirem al migdia. Tenim una recepció a les 11 del matí d’alguns grups parlamentaris, en la qual una vintena de corredors representarà els dos-cents i escaig que farem la marxa. Després es donarà sortida al primer relleu.

Com van les inscripcions?

Anna: Els trams catalans es van omplir al cap de poques hores. I els del final, també. El tram de fora de Catalunya i lluny de les presons, és el que costa més. Però hi ha una bossa de corredors que el podria omplir. Confiem que els últims dies abans de la sortida s’ompli.

Què han tingut en compte per determinar el recorregut?

Santi: Hem triat, sobretot, carreteres secundàries i pistes forestals, per no alterar la seguretat viària i perquè no fos gaire exigent per als corredors. Però el recorregut també ha de ser ràpid, hem d’anar a 10 per hora.

Com han repartit els 860 quilòmetres de recorregut?

Santi: En setze sectors d’entre cinquanta i seixanta quilòmetres cadascun. En cada sector hi ha cinc trams de deu quilòmetres, que són els que han de recórrer els participants. Una comitiva seguirà els corredors. Aniran encapsulats entre dues furgonetes i, en els trams forestals, entre dues motos o dues bicicletes. Als punts de relleu, però, s’hi arribarà sempre amb furgoneta.

Quin tram faran vostès?

Santi: No estem inscrits en cap tram. Anirà en funció del que calgui, de les necessitats de la marxa. No tenim problema a córrer un o dos trams, si hi ha espai de recuperació pel mig.

Quants arribaran a les presons?

Santi: En els trams finals, els que arriben a Alcalá Meco des d’Estremera i Soto del Real, tenim 21 inscrits. Ells, més els que vulguin seguir-nos, són els que acabaran la marxa. Arribarem caminant, no pretenem cridar l’atenció, no volem alterar la normalitat a l’entorn de les presons.

Qui farà arribar el llibre que porten des de Barcelona als presos?

Santi: Els seus advocats. Hi haurà un llibre per cada pres. El pròleg és de Ramón Cotarelo i la resta de fulls estan signats pels participants en la marxa solidària.

Han previst la possibilitat de trobar hostilitats?

Santi: Sí, i hem pres algunes mesures. A banda de les dues furgonetes, que aniran carregades de corredors, tenim un vehicle ràpid, que serà l’avançada de la marxa, i que ens avisarà si detecta qualsevol anomalia. Si fos així, encotxaríem els corredors i saltaríem aquell tram. Per altra banda, la ruta entre Fraga i les presons passa per pobles molt petits, de no més de 80 habitants, als quals arribarem per pista forestal. Som conscients que la nostra causa pot ser mal rebuda, però ha de quedar clar que no reivindiquem la República, ni la independència de Catalunya, sinó la llibertat dels presos polítics.