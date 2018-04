Els mariners s’asseguren el bitllet per a Gènova

Amb la mateixa solvència que ha demostrat durant tots els partits continentals aquest any, l’Atlètic Barceloneta es va imposar a l’OSC Budapest a domicili i es va assegurar la presència a la fase final de la lliga de campions a Gènova (7-9 de juny). D’aquesta manera, els mariners disputaran la cinquena fase final de la màxima competició continental, que van guanyar el 2014 i que enguany torna a canviar el format i reunirà vuit equips en comptes dels sis de les darreres edicions.

Ahir, a Budapest, els de Chus Martin es van desplegar com un bloc experimentat i resolutiu. Es van avançar mitjançant una acció individual de Fran Fernández i van signar un parcial de 0 a 3 després de l’empat local, que els va servir per actuar amb comoditat (1-4). Es van plantar als darrers vuit minuts amb un coixí de quatre gols (3-7) i, encara que els locals no es van rendir, sí que es van ensorrar amb el gol de Munárriz que servia per foragitar dubtes (5-8).

L’olotí Blai Mallarach i el barceloní Roger Tahull, que ahir va oferir detalls de qualitat des de la boia amb un gol d’esquena a la porteria, van ser els màxims golejadors mariners amb dos gols cadascun.

Difícil, però possible