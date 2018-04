El Granollers no s’atura i ja és a tocar de la Champions

Després de tombar, en menys d’una setmana, els dos millors equips de la lliga Asobal, el Fraikin Granollers s’ha guanyat el dret a somiar amb la classificació per a la Champions League de la temporada vinent. Ahir, al Palau d’Esports de la capital del Vallès Occidental, va caure l’Ademar de Lleó, el rival directe de l’equip d’Antonio Rama en la lluita per la segona posició. Els vuit gols de diferència donen, a més, el goal-average a l’equip català.

Com si encara no s’hagués acabat la gloriosa nit de divendres passat, al Palau Blaugrana, el Granollers va irrompre en el partit com un tro, sense donar cap possibilitat al seu rival. Així, als onze minuts ja disposava d’una diferència de tres gols (7-4), que va obligar a demanar temps mort a Rafa Guijosa. L’aturada, però, no va fer efecte perquè la sensacional defensa del Fraikin va persistir i va posar el marcador en 11-4 als 16 minuts. Guijosa ho provava tot però no se’n sortia. El Granollers proposava un duel trepidant i l’Ademar no responia. Acacio Marques va liderar una petita remuntada, però es va arribar a la mitja part amb un significatiu 16-11.

Bernatonis, Gassama, Porras i Da Silva oferien solucions en atac i Bombón Almeida tapava sota els pals com en les seves millors actuacions. El Granollers no va defallir després del descans, però al davant hi havia un senyor equip que va retallar la diferència fins a tres gols quan encara quedava més d’un quart d’hora de joc. Semblava que el partit arribaria viu als últims minuts, però un parcial de 4-1 a favor del Fraikin va posar el marcador en 28-22 quan faltaven cinc minuts i els lleonesos ja no van aixecar el cap.