Nadal continua afamat

Rafa Nadal (1) va constatar ahir per enèsima vegada el seu regnat indiscutible en el tennis sobre terra batuda i va derrotar el japonès Kei Nishikori per 6-3 i 6-2 en una hora i 33 minuts en la final del Masters 1000 de Montecarlo. Nadal es converteix en el primer tennista de la història que guanya onze vegades un mateix torneig ATP i aquesta setmana lluitarà per igualar la fita brutal en el Barcelona Open Banc Sabadell. L’onzè de Roland Garros és en l’horitzó. Sigui com vulgui, el títol aferma el balear al capdavant de l’ATP. El triomf del japonès hauria restituït Roger Federer al capdamunt. L’asiàtic ascendeix fins al lloc 22è. Nadal ha guanyat onze títols en dotze finals en el torneig monegasc en quinze participacions.

Certament, el balear tenia comptes pendents amb l’asiàtic. No en va, Nishikori li va arrabassar la medalla de bronze en els Jocs de Rio. Ahir i malgrat que va refermar la seva recuperació després d’una etapa complicada de lesions, el de Shimane no va tenir fons d’armari per aturar el manacorí. Nadal suma el seu 31è títol de la graduació Masters 1000, més que ningú, i desempata amb Novak Djokovic.

Nishikori va patir deu minuts per resoldre el seu primer torn de servei. Es va fer un tip d’esbufegar per aguantar el ritme del balear, però va salvar una perillosa pilota de break. En el joc posterior, a més, va clavar una bona queixalada consumant, amb un contraatac deixat, el primer trencament del partit (1-2). El manacorí s’hi va regirar amb rapidesa en el joc posterior (2-2), concretant la igualtat amb una doble falta fatal del japonès. L’alegria li va durar ben poc, a Nishikori. Inspirat amb el revés, el segon break de Nadal en el sisè joc va marcar el desenllaç del primer acte (4-2). A partir d’aquest moment, en va fer prou assegurant el seu servei per segellar el primer set (6-3).

Un error inexplicable en una volea de revés va encendre les alarmes des del punt de vist de l’asiàtic en el primer joc del segon parcial. Nadal, però, no va convertir la pilota de trencament. A pesar que Nishikori va delectar amb el seu estètic i eficaç revés a sobrebot que dona molta velocitat al joc i pressiona el rival, Nadal no va alterar els seus bioritmes guanyadors i va trencar en el tercer de joc del segon acte (2-1). Nishikori va reclamar la pilota però el jutge de cadira va corroborar que va tocar la línia. La piconadora va continuar funcionant a ple rendiment amb un altre trencament (5-1), i el japonès, fos i alhora resignat, ja no va poder suportar les embranzides. Nishikori va guanyar el seu servei en blanc (5-2), però Nadal va anar de cara a barraca.