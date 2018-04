Bufetada al Consell Superior d’Esports

Responent a un recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a instàncies de la secretaria general de l’Esport, el Tribunal Constitucional (TC) va derogar, en una sentència publicada el 12 d’abril, la llei de llicència única del govern espanyol, fixada per l’article 23 de la Llei 15/2014, que obligava les federacions catalanes a tenir una llicència federativa per competir en qualsevol àmbit estatal tot i no participar-hi, a repartir els ingressos amb les homòlogues espanyoles i a comunicar les dades personals dels federats catalans. El TC admet parcialment el recurs de la Generalitat perquè considera que el sistema d’emissió de llicències federatives correspon en exclusiva a les comunitats autònomes. D’aquesta manera, reinterpreta l’article i estableix que la regulació només és vigent per a competicions d’àmbit estatal. Per tant, les federacions catalanes només hauran de tenir la llicència única, compartir els ingressos i comunicar els federats en aquestes competicions.

La llei de llicència única és una iniciativa impulsada per l’anterior secretari d’estat per a l’Esport, Miguel Cardenal. Es dona la curiosa circumstància que qui ara ocupa el seu lloc, José Ramón Lete, era aleshores el secretari d’Esports de Galícia i que, juntament amb els seus homòlegs de Catalunya, Andalusia i el País Basc, es va oposar obertament a aquesta llei. És per això que el secretari general de l’Esport de la Generalitat, Gerard Figueras, considera, en declaracions a aquest diari, que “la sentència del TC hauria de ser valorada positivament per part de l’Estat”. El cert, però, és que el CSD ha rebut un fort revés. En tot cas, Figueras no amaga la seva alegria. “És una bona notícia en època de males notícies, per a l’esport català, per a les federacions catalanes i per a les federacions de l’Estat”, diu.

La llei va entrar en vigor el juliol del 2015 i la majoria de les federacions la van posar en pràctica la temporada 2015/2016. Ara, segons la sentència del TC, cal fer marxa enrere. “Comença un procediment complicat, perquè hi havia moltes federacions que havien incorporat la llei als seus estatuts i caldrà fer un esforç perquè tornin a ser respectuosos amb el repartiment competencial”, explica Isabel Pérez, responsable de l’àrea jurídica de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC). Per la seva banda, el president de la UFEC, Gerard Esteva, assegura que “el CSD ha intentat finançar les federacions espanyoles a través de l’esport de base i ara el TC ha posat límits encertadament”. Esteve lamenta que “les federacions autonòmiques hagin patit molt pel sistema de llicència única durant tres anys” i es mostra preocupat per saber “com es farà el rescabalament”.