Derrota de mal digerir

El belga David Goffin (4) va protagonitzar ahir una resurrecció miraculosa quan perdia per 6-4 i 5-1 contra el tennista barceloní Marcel Granollers (129è) en els setzens de final del Barcelona Open Banc Sabadell. El català va malbaratar una oportunitat d’or i una pilota de partit contra el desè jugador de l’ATP amb 40-30 i 5-2 en el segon set i va acabar claudicant per 4-6, 7-6 (2) i 6-2 en un duel esquizofrènic de dues hores i 23 minuts. Agressiu tal com havia avançat dilluns, Granollers, sense res a perdre-hi, va començar el partit molt motivat, amb bons serveis i guanyant gairebé sempre la batalla de cops de revés encreuats. També va mirar de tallar el ritme de Goffin amb deixades i va ser superior en el primer parcial. Va aprofitar un break consumat en el tercer joc (1-2) i va tancar l’acte amb una certa incertesa en la cinquena pilota de què va disposar (4-6). Apàtic, desmenjat i practicament amb les maletes fetes, Goffin no trobava la fórmula per aturar el joc del català, de 32 anys, que ja tenia un consistent 5-1 amb dos trencaments favorables en el segon acte i acaronava els seus tercers vuitens en el torneig (2013, 2015). Granollers, però, va fer “un pas enrere” i no va saber tancar el partit. També és cert que el belga, amb tot perdut, es va començar a invertir amb la dreta i va posar-hi més determinació que fins llavors. En el tie-break, el belga va ser superior. El desencís lògic per l’oportunitat malbaratada es va apoderar de Granollers en el tercer acte. El barceloní, que fa temps que busca un punt d’inflexió, se’n feia creus i no trobava consol: “Ha estat una hòstia molt forta.” El sol català que queda viu és Albert Ramos (15), que avui debutarà en els setzens a la pista 1 –un escenari sovint propici per als de casa pel caliu que s’hi genera– contra el brasiler procedent de la qualificació Rogerio Dutra Silva (110è). El mataroní s’ha imposat en els dos precedents –sobre terra: Viña del Mar 2013 i Rio 2018. El deu cops campió Rafa Nadal s’enfrontarà a l’andalús Roberto Carballés (77è) en un duel inèdit, i Novak Djokovic (6) se les haurà amb l’eslovac procedent de la prèvia Martin Klizan, semifinalista en el Godó el 2015.