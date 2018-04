Nadal passa a quarts amb contundència

Rafael Nadal a tornat a fer una demostració de la seva contundència i s’ha classificat pels quarts de final del Barcelona Open Banc al derrotar al jugador d’Albacete Guillermo Garcia-López per 6-1 i 6-3. El menorquí, número u mundial, ha encadenat nou jocs guanyats entre el primer i el segon set, i només ha cedit una vegada el seu servei, en el sisè joc del segon set, quan tenia una clara avantatge de 4-1. Garcia-López ha guanyat tres jocs seguits però Nadal ha acabat de sentenciar. El rival de Nadal en els quarts serà l’eslovac Martín Klizan que ha guanyat el toledà Feliciano López (12) per 6-1 i 6-4.

Albert Ramos, desè cap de sèrie, no ha pogut superar en els vuitens de final i ha estat derrotat pel jove grec de 19 anys Stefanos Tsitsipas per 6-4 i 7-5. El mataroní s’ha avançat en el primer set amb un trencament de servei però Tsitsipas s’ha sobreposat i l’ha acabat guanyant. El segon ha estat més anivellat però Ramos ha acabat perdent en una hora i quaranta-un minuts. El tercer favorit, Dominic Thiem, serà el rival d’Stefanos Tsitsipas en els quarts de final. L’austríac ha derrotat l’eslovac Jozef Kovalik per 7-6 (5) i 6-2.

El segon cap de sèrie, el búlgar Grigor Dimitrov, ha patit molt per eliminar el tunisià Malek Jaziri per 7-5, 3-6 i 7-6 (8) en dues hores i quaranta nou minuts. Jaziri ha disposat de dues boles de partit però Dimitrov les ha superat i ha acabat guanyany.