El grec Tsitsipas (19 anys) també s'apunta a tombar un favorit, Thiem (3)

El jove grec de 19 anys Stefanos Tsitsipas (63è de l’ATP) ha signat aquest migdia una autèntica exhibició i ha apallissat l’austríac Dominic Thiem (3), el finalista el 2017, per 6-3 i 6-2 en una hora i 20 minuts en el primer partit de quarts de final del Barcelona Open Banc Sabadell. El botxí d’Albert Ramos dijous, jugarà demà la semifinal contra el vencedor del partit entre l’asturià Pablo Carreño (5) i el búlgar Grigori Dimitrov (2). Thiem ha arrencat amb un break repartint bastonades amb la seva dreta. El pes de la bola feia mal a Tsitsipas, que ha reajustat de seguida el seus cops i ha trencat el servei del seu oponent en el sisè joc (3-3). El jove valor grec ha furgat a la ferida en el vuitè (5-3) consumant el segon cop d’efecte amb una desgraciada doble falta de Thiem. Cada cop més dominador des del centre dela pista amb una dreta de molta precisió i velocitat –tant la paral·lela com la invertida–, Tsitsipas, que domina perfectament el joc d’altures en tasques defensives, ha enfilat la recta de la semifinal amb un altre trencament en el cinquè joc del segon acte (3-2). Ha posat el peu al coll de l’austríac i no l’ha deixat ni respirar. Ha segellat el quart break en blanc (5-2) i ha tancat el partit sense deixar que el seu ofuscat rival anotés cap punt més, amb autoritat, com si fos una figura consagrada. L’austríac havia derrotat l’hel·lè en els dos duels previs, tots dos jugats enguany a Qatar i a Indian Wells, però avui la diferència a favor de l’irreverent nouvingut ha estat abismal.