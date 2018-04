KMS per la Llibertat ja roda

La iniciativa KMS per la Llibertat ja està en plena activitat. Els primers corredors dels 280 inscrits en la marxa atlètica per relleus ja han iniciat el camí cap a les presons madrilenyes de Soto del Real, Estremera i Alcalá-Meco, que es completarà dilluns després d’un recorregut de 860 quilòmetres. La sortida ha estat molt emotiva, just al davant del Parlament de Catalunya, on els atletes i els organitzadors han rebut l’escalf de diversos representants institucionals i de familiars dels presos. Les mostres de suport s’han succeït després d’un breu però intens tram 0, amb final a la plaça de Sant Jaume, que ha comptat amb la participació d’una trentena de corredors. A davant de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens, en tant que tercer tinent d’alcaldia, i representants dels grups municipals del PDeCAT, d’ERC i de la CUP Capgirem Barcelona han dirigit unes paraules als esportistes presents, malgrat que en aquell moment s’estava portant a terme un ple.

Recepció al Parlament

El vicepresident primer del Parlament de Catalunya, Josep Costa, en qualitat de president en funcions, ha rebut una delegació de KMS per la Llibertat a l’interior de l’edifici, minuts abans de prendre la sortida. Tot seguit, ja a l’exterior, ha signat els testimonis que utilitzaran els atletes -en grups de quatre- per fer tots els relleus, i que es faran arribar als presos polítics juntament amb uns llibres personalitzats signats pels corredors i amb pròleg d’Antoni Bassas. La recepció de tots aquests presents anirà a càrrec dels respectius advocats.

Un clam de llibertat

En el moment dels parlaments, han pres la paraula representants de diferents grups parlamentaris. En concret, Natàlia Sànchez (CUP); Joan Josep Nuet (En Comú-Podem); Ernest Maragall (ERC); i Anna Tarrés i Anna Geli (Junts per Catalunya). També han parlat membres de les entitats col·laboradores: Ramon Plans (ANC Lluçanès); Elisenda Paluzie (Assemblea Nacional Catalana); Núria Vila (Òmnium Osona); i Sergi Blàzquez (Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes), així com Paco Garcia en nom dels organitzadors. Les parelles de Joaquim Forn i Raül Romeva, Laura Masvidal i Diana Riba, respectivament, han estat les portaveus dels familiars dels presos polítics assistents. Tots ells han coincidit en el simbolisme de reivindicar la llibertat a través d’una pràctica esportiva com aquesta. Com no podia ser d’una altra manera, just abans de la sortida, s’ha cridat de manera enèrgica i massiva “Llibertat Presos Polítics” i “Llibertat Preses Polítiques.”

Rellevistes de luxe