La passió grega

El deu cops campió Rafa Nadal (1) va saber jugar amb el vent a favor i va serrar les dents quan li va bufar de ple a la cara. La seva competitivitat li va evitar temps i disgustos en els quarts del Barcelona Open Banc Sabadell. Mentre el balear es va desfer del botxí de Novak Djokovic (6), l’intermitent i perillós eslovac Martin Klizan (140è), per 6-0 i 7-5 aixecant tres pilotes de set amb 4-5 en el segon acte i manté la seva ratxa de 42 sets seguits guanyats sobre terra, tant el búlgar Grigor Dimitrov (2) com l’austríac Dominic Thiem (3) van fer figa. Va ser el dia de la consagració en un gran escenari del grec de 19 anys Stefanos Tsitsipas, que va atropellar Thiem –7è de l’ATP–i va meravellar pel seu joc i aplom. El manacorí jugarà la segona semifinal avui contra David Goffin (4). El belga, desè de l’ATP, s’ha desfet del castellonenc Roberto Bautista (8) per 6-7 (3), 6-2 i 6-2 en dues hores i 27 minuts. Per la part de baix, el duel inesperat enfrontarà el next gen Tsitsipas, que ha eliminat tres caps de sèrie, contra l’asturià Pablo Carreño (5), que va derrotar per 6-3 i 7-6 (4) el búlgar Grigor Dimitrov (2), el cinquè del món, en una hora i 37 minuts de criteri i agressivitat. Carreño –11è de l’ATP–mostra per fi la seva qualitat a Barcelona.

Anem a pams. Tsitsipas (63è) es va exhibir amb naturalitat i va apallissar Thiem, el finalista el 2017, per 6-3 i 6-2 en una hora i 20 minuts. Malgrat tot, el perdedor va engegar pletòric amb un break, repartint bastonades amb la dreta. El pes de la bola feia mal al botxí d’Albert Ramos, que va reajustar de seguida el seus cops i va trencar (3-3). El jove valor va furgar la ferida en el vuitè (5-3) consumant el segon cop d’efecte amb una desgraciada doble falta de Thiem, que es va començar a atabalar. Cada cop més dominador des del centre, amb una dreta ràpida d’alta precisió –tant la paral·lela com la invertida–, Tsitsipas, mestre del joc d’altures en tasques defensives, va enfilar la recta de la semifinal amb un altre trencament en el segon acte (3-2). Irreverent, va posar el peu al coll de l’austríac i no el va deixar respirar. Va segellar el quart break en blanc (5-2) i va tancar el partit sense deixar que el seu ofuscat rival fes cap punt més. L’austríac havia derrotat l’hel·lè en els dos duels previs, tots dos jugats enguany a Qatar i a Indian Wells, però ahir la diferència va ser abismal.

Carreño, per la seva banda, va arrencar amb un break en el primer joc. Dimitrov es va aixecar (1-1). El de Gijón, molt segur i amb una dreta de quirats, hi va tornar en el vuitè joc (6-3). En el seus minuts d’or ha encadenat un parcial de 4-0 –del 4-3 a l’1-0 del segon set–. El segon acte ha estat força més igualat –un break per a cadascun–, però Carreño ha gestionat força millor el tie-break.

Quedava la traca final. Nadal no va decebre en un primer set de catàleg. L’eslovac tampoc no va desmerèixer. Va intentar cinc deixades seguides sense que cap acabés en punt al seu favor. Però va perseverar en el seu model. Tant en les deixades que van començar a ser fructíferes com en la recerca de punts guanyadors i va trencar en l’arrencada del segon parcial (0-2). Va quedar novament demostrat que el seu rànquing és molt millorable i, jugant a un gran nivell, va tenir Nadal contra les cordes per empatar.

Els López, a semifinals