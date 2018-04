Nadal i Tsitsipas jugaran demà la final del Godó

L’ultra campió Rafa Nadal (1) i el nouvingut de 19 anys Stefanos Tsitsipas (63è de l’ATP) jugaran demà (16 h) la final inesperada del Barcelona Open Banc Sabadell, un xoc intergeneracional entre el millor jugador de la història de la terra batuda –avui ha arribat a la xifra de 400 victòries sobre la superfície–i un grec que aspira a guanyar el seu primer títol en la seva primera final i que és ben conscient de les dificultats que comporta enfrontar-se al manacorí en terra, en el seu club i a la pista central que du el seu nom. O sigui gairebé al menjador de casa seva. Això si, l’entorn del partit, només faltaria, allibera l’hel·lè de tota la pressió. Tsitsipas ha derrotat per 7-5 i 6-3 l’asturià Pablo Carreño en una hora i 35 minuts, mentre que Nadal, que jugarà la seva onzena final i que acumula deu títols al Godó, ha batut el belga David Goffin (4) per 6-4 i 6-0 en una hora i 22 minuts.

Tsitsipas té el do de connectar amb el públic. La regeneració dels ídols sempre és agraïda i la seva joventut l’ajuda. Però el que més ha seduït el públic barceloní es el seu tennis aparentment senzill. Un servei que fa molt mal, una dreta mortífera, un revés a una mà prou arreglat, bona mà amb les deixades i, sobretot, un sisè sentit per llegir els partits i els moviments del rival, per sorprendre, per trencar automatismes preestablerts i sorprendre. Té un potencial il·limitat.

Ha començat pletòric amb un 3-0 en només nou minuts i un break favorable. El recital ha prosseguit fins al 5-2. Carreño s’ha tret la son de les orelles i ha jugat amb més profunditat amb molt d’orgull. Ha signat un trencament que ha igualat el partit definitivament (5-5) després de salvar una pilota de set en contra en el vuitè joc. Ell grec ha superat la seva petita crisi seguint amb el seu guió i sense arronsar el braç i ha segellar el seu segon break en el dotzè joc (7-5). El segon parcial ha esatat igualat fins al sisè joc. Tsitsipas ha donat el cop definitiu amb el seu tercer trencament i ha tancat el partit en la segona pilota. Es va estir emocionat al terra. L’ocasió s’ho valia.

Nadal, per la seva banda, ha hagut de remar de bon començament. Goffin li ho ha exigit amb un trencament en el primer joc i un tennis sòlid i eficient (0-2). El balear ha restablert la igualtat en el quart joc (2-2) i, cada cop més posat en el partit i molt agressiu, ha donat l’estocada en el desè joc segellant el primer parcial amb un break en la segona pilota de set (6-4). El balear ha accelerat a fons en el segon acte i ha atropellat el belga (6-0).