El CPA Olot, campió d’Europa de grups de xou

El CPA Olot ha aconseguit a Lleida el seu tretzè títol continental de patinatge artístic per a grups de xous grans, amb el Without options, interpretat d’una forma tan magistral que el jurat ha atorgat quatre notes màximes (10) –un en la puntuació tècnica i tres en la de formació– a l’equip de Ricard Planiol i Esther Fàbrega. El triomf torna posa l’equip olotí com el referent mundial després que en el campionat d’Espanya el CPA Girona l’aconseguís superar. Avui les gironines han estat quartes, penalitzades per dos petits errors tècnics. La plata i el bronze han estat per als equips italians del Royal Eagles i el Diamante mentre que el Masnou ha quedat sisè.

El Foment Cardoní, per la seva banda, ha estat bronze en l’apartat de quartets.