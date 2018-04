Una final intergeneracional

L’ultracampió Rafa Nadal (1) i el nouvingut de 19 anys Stefanos Tsitsipas (63è de l’ATP) jugaran avui (16 h) la final inesperada del Barcelona Open Banc Sabadell, un xoc intergeneracional entre el millor jugador de la història de la terra batuda i un grec que tot just surt de l’ou i que aspira a guanyar el seu primer títol en la seva primera final. El manacorí es va convertir en el quart home que arriba a la xifra de 400 victòries sobre la superfície després de Guillermo Vilas (659), Manel Orantes (502) i Thomas Muster (422). Tsitsipas és ben conscient de les dificultats que comporta enfrontar-se al deu cops campió en deu finals però no té res a perdre. Ahir va delectar per 7-5 i 6-3 contra l’asturià Pablo Carreño (5) en una hora i 35 minuts, mentre que Nadal va batre el belga David Goffin (4) per 6-4 i 6-0 en una hora i 22 minuts. Encadena 44 sets seguits guanyats sobre terra des de Roma 2017. El grec, que ascendirà al lloc 44è per la seva plaça de finalista i que seria 31è en cas de triomf miraculós, tampoc no ha cedit cap set a Barcelona en cinc partits. Nadal defensa avui la seva posició de número 1.

Tsitsipas provoca empatia. La regeneració dels ídols és agraïda i la seva joventut l’ajuda. Però el que més ha seduït el públic barceloní és el seu tennis aparentment senzill. Un servei que fa mal, una dreta mortífera, un revés a una mà prou arreglat, bona mà en les deixades i, sobretot, un sisè sentit per llegir els partits i intuir els moviments del rival. El seu potencial il·limitat. L’hel·lè va començar pletòric (3-0) en només nou minuts i un break. El recital va prosseguir: 5-2. Carreño, tocat físicament les últimes setmanes, va jugar amb més profunditat amb molt d’orgull. Va signar un trencament que va igualar el partit (5-5) després de salvar una pilota de set encontra en el vuitè joc. El grec va superar la seva crisi sense arronsar el braç, va guanyar el seu servei i va segellar el seu segon break en el dotzè joc (7-5). El segon parcial va ser relativament igualat fins al sisè joc. Tsitsipas va donar el cop definitiu amb el seu tercer trencament i va tancar el duel en la segona pilota. Es va estirar emocionat a terra. L’ocasió s’ho valia. El jove valor grec acabava d’arribar a la seva primera final després d’haver fet semifinals a Anvers el 2017 i quarts a Doha i Dubai enguany.

Nadal, per la seva banda, va haver de remar de bon començament. Goffin li ho va exigir amb un trencament en el primer joc i un tennis sòlid (0-2). El balear va restablir la igualtat en el quart joc (2-2) i, cada cop més posat en el partit i molt agressiu, va donar l’estocada en el desè joc segellant el primer parcial amb un break en la segona pilota de set (6-4). El balear va prémer l’accelerador a fons en el segon acte i va atropellar el belga sense pietat (6-0). Paradigma de la fiabilitat, el balear, en estat pur, només va cometre vuit errors no forçats.