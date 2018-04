D’11 en 11

El balear Rafa Nadal (1) va excel·lir i va obtenir ahir a la tarda el seu onzè títol en el Barcelona Open Banc Sabadell 66è Trofeu Comte de Godó superant en la final el grec de 19 anys Stefanos Tsitsipas (63è de l’ATP) per 6-2 i 6-1 en una hora i 17 minuts, la final més curta de la història del torneig. Nadal, que la setmana passada ja havia signat la proesa de guanyar el seu onzè títol al Masters 1.000 de Montecarlo, va ser infinitament superior i mana amb més autoritat que mai en la part inicial del curs de terra batuda. Tsitsipas es va veure desbordat pel joc i la inspiració del seu rival i per les circumstàncies en la seva primera final ATP. No en va, el manacorí, pletòric, va disputar la seva 113a final i acumula 77 títols, 55 dels quals sobre terra batuda. Encadena, a més, el rècord absolut de 46 sets seguits guanyats en la superfície des de Roma 2017. Té un balanç sobre argila de 401 partits guanyats i només 35 derrotes. Conserva el número 1 mentre que el grec ascendirà avui al lloc 44è, el més alt de la seva trajectòria. El correctiu no entela la seva setmana fantàstica.

Algú hauria d’haver avisat el grec. Fer emprenyar Nadal de bon començament no és un bon negoci. Que ho pregunti a David Goffin en la semifinal de dissabte quan es va avançar per 0-2. Irreverent, va començar el partit fi com una seda, amb cops llargs i guanyadors. El joc en blanc, la pista humida –el partit va arrencar més tard del compte per la pluja i es va suspendre un moment amb 15-0 del segon joc– i l’enlluernador esclat del jove grec feien presagiar una rèplica més consistent. Nadal va escalfar de seguida i la seva acceleració es va endur Tsitsipas i el seu revés com una ventada. El primer break va caure aviat (2-1) –en blanc– i el segon en el cinquè joc (4-1) també sense que l’aspirant sumés cap punt. El balear va tancar el primer parcial en la segona oportunitat. La desigualtat havia estat absoluta i la dinàmica no es va alterar en un segon parcial en què Nadal encara va accentuar la seva hegemonia. Tsitsipas va treure el cap disposant de dues pilotes de break en el quart joc, amb 3-0 i dos trencaments en contra, però, precipitat, no les va materialitzar. El pes i l’altura de la bola del balear el van incomodar i mai no va trobar la fórmula. De seguida va veure que els cops que havien fet mal als altres rivals eren innocus per a Nadal.