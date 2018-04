Comiat amb el cap ben alt

Kouz i Zhoba. Expulsió: Hmam (53’), del Saint-Raphaël, per tres exclusions. Exclusions: Ferrer (37 ’i 43’), per part del Granollers; i Karalek (39’), Caucheteux (49’), Dipanda (56’) i Sarmiento (59’), per part del Saint-Raphaël.

GRANOLLERS 40 ST. RAPHAËL 30 FRAIKIN BM GRANOLLERS: Almeida, Bernatonis (4), Figueras (6), Cañellas (6), Resina (9, 1 p.), Gassama (3), Márquez (4) –set inicial–; Porras (1), M. García, Ferrer, Silva (2) i Tarrafeta (3). SAINT-RAPHAËL VAR HANDBALL: Demaille, Krantz (3), Jurka (2), Caucheteux (5), Dipanda (2), Karalek (7) Hmam –set inicial–; Barachet (3), Abily (3), Sarmiento (4), Vigneron i Trottet (1). PARCIALS: 2-4, 5-5, 7-7, 9-9, 14-14, 16-15; 20-17, 24-19, 27-22, 32-24, 35-28 i 40-30. ÀRBITRES: Kouz i Zhoba. Expulsió: Hmam (53’), del Saint-Raphaël, per tres exclusions. Exclusions: Ferrer (37 ’i 43’), per part del Granollers; i Karalek (39’), Caucheteux (49’), Dipanda (56’) i Sarmiento (59’), per part del Saint-Raphaël. PÚBLIC: Uns 1.800 espectadors.

El Fraikin BM Granollers no va poder consumar la gesta, però es va guanyar el reconeixement de la seva afició, que va acomiadar l’equip dempeus i amb una forta ovació. En una segona part espectacular, el conjunt granollerí va acabar superant el Saint-Raphaël per 10 gols de diferència, insuficients però per eixugar els 14 de desavantatge del partit d’anada (37-23). Amb un Granollers desencadenat, l’equip francès va haver de suar de valent per guanyar-se el bitllet per a la final a quatre de Magdeburg (19 i 20 de maig), on a més del conjunt local també hi haurà el Füchse de Berlín i el Göppingen.

El Granollers va fer tota una declaració d’intencions només de començar, amb atacs amb set jugadors i un 4-2 en la disposició defensiva. D’entrada, l’aposta no va acabar de funcionar, sobretot per les bones intervencions del porter Alexandre Demaille, que va demostrar tenir si més no el mateix nivell que el romanès Mihai Popescu, decisiu en el partit d’anada. Tot i l’1-4 inicial, el conjunt vallesà va persistir amb els atacs amb set jugadors i després d’un parell de contraatacs de Resina i de Gassama va poder restablir l’equilibri (5-5). El Granollers va recuperar el 6-0 habitual en defensa i les forces es van anivellar. L’equip granollerí va fer una estrebada en el marcador (14-11) després d’un llançament de Silva, però el Saint-Raphaël va replicar de seguida, aprofitant alguns gols a porteria buida. El parcial de la mitja part va ser de 16-15.

En la segona meitat, l’equip d’Antonio Rama va fer un pas endavant en defensa, Bombom Almeida va millorar els registres del seu homòleg sota els pals i a còpia de contraatacs va anar ampliant la diferència en el resultat. El partit se li va fer llarg al conjunt francès, que va arribar a perdre d’onze (40-29). El Saint-Raphaël serà a la fase final de Magdeburg, però el Granollers va deixar la competició europea amb el cap ben alt.