La Santboiana, a la conquesta d’Alcobendas

La Dehesa Boyal, el camp del Sanitas Alcobendas, serà l’escenari de l’eliminatòria de quarts de final de la divisió d’honor que disputaran, diumenge que ve a dos quarts d’una, l’equip madrileny i la Unió Esportiva Santboiana. El degà va complir l’objectiu mínim de la temporada en acabar la lliga regular en sisena posició, la darrera que classifica per al play-off. Ara, però, li toca enfrontar-se al tercer classificat, un equip que, tot i que en la darrera jornada de lliga, el 22 d’abril, va caure clarament al Baldiri Aleu (78-7), és el gran favorit de l’eliminatòria.

“Aquell resultat no significa gran cosa, ho tenim molt clar. Ells van venir amb un equip ple de suplents. Es van guardar els jugadors més bons per al partit de diumenge. Per això hi va haver un resultat tan clar a favor nostre. No podem prendre aquell partit com a referent”, aclareix el capità de la Santboiana, Rubèn Sanz, a aquest diari.

“Ens ha tocat un rival molt fort, que ha fet una molt bona temporada. El coneixem molt bé, d’aquest any i dels anteriors. Mirarem de donar-ho tot i de guanyar com sigui. Sabem que serà un partit difícil, però viatjarem a Madrid il·lusionats, amb ganes de passar a la semifinal i que no s’acabi la temporada aquest diumenge”, assegura també.

L’Alcobendas va acabar la lliga en tercera posició, amb dos punts més que el Senor Independiente de Santander, que va ser quart i s’enfrontarà a l’Ampo Ordizia en l’altre encreuament de quarts de final. En la semifinal esperen els dos equips de Valladolid: el VRAC Quesos Entrepinares i el SilverStrom El Salvador, primer i segon classificat en la lliga.

Aquesta temporada ha estat més discreta per a la Santboiana que l’anterior. Enguany no ha viscut un moment tan potent com la final de copa guanyada a El Salvador, però sí que ha pogut celebrar un brillant 29-26 al Baldiri Aleu contra el VRAC, que fins aleshores era el líder invicte.

Per altra banda, per a l’equip del Baix Llobregat el de diumenge pot ser l’últim partit de l’etapa Lewis Williams, el tècnic neozelandès, que no continuarà el curs vinent. En cas de derrota a Alcobendas, la notícia més esperada a Sant Boi serà el nom del seu substitut.