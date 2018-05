Corea del Sud i Corea del Nord improvisen un equip conjunt en el mundial

Corea del Sud i Corea del Nord s’havien d’enfrontar avui en els quarts del mundial de tennis de taula que es juga a Halmstad (Suècia) però han decidit no jugar i presentar un equip unificat a les semifinals. En els recents Jocs Olímpics de PyeongChang, els dos països ja van participar en hoquei sobre gel femení, una decisió que va alleugerir sensiblement el clima de tensió polític. La decisió ha estat aplaudida i beneïda per la federació internacional i ningú no s’hi ha oposat. L’equip unificat de Corea jugarà demà divendres la semifinal contra el vencedor de l’enfrontament entre Ucraïna i el Japó. Thomas Weikert, el president de la federació internacional, explica que la notícia ha estat rebuda amb aplaudiments per la resta de delegats. Els dos equips coreans de tennis de taula ja es van unir el 1991 en el mundial de Chiba (El Japó) quan van obtenir el títol femení per equips.