Betalú, a un pam de tornar a guanyar la Titan desert

El català Josep Betalú, lider de la Titan desert, ha deixat pràcticament sentenciada la carrera. Després de l’etapa d’avui hi ha hagut importants moviments en la general: Ramón Sagués ha passat a ser segon (a 19:07 de Betalú) i Julen Zubero ara és tercer (19:17). Per altra banda, Guillem Muñoz ha cedit el podi i ha caigut a la cinquena posició.

La jornada ha estat una crono per als vint primers i les tres primeres dones, que han sortit amb una diferència de 30 segons. Era una cursa de navegació pura, en la que els ciclistes tenien l’obligació de passar pels quatre controls de pas i tres d’hidratació. El recorregut quedava a la seva conveniència, oferint un escenari incert, en el qual no només les forces, ja justes a aquestes altures, sinó l’orientació i la navegació serien determinants. La prova, a més, comptava amb l’al·licient de bonificacions en la general per als tres primers.

Betalú, dues vegades guanyador de la Titan, ha sortit el primer, però un error en la navegació l’ha portat a recórrer 2,5 quilòmetres de més, fins que ha pogut contactar amb Ignacio Gili, amb qui ha liderat la carrera fins que l’argentí ha emprès una traçada que Betalú no ha volgut seguir. Gili, primer guanyador en la Titan amb una bicicleta de rodes amples (fatbike), ha comès un error de navegació, ja que després de desmarcar-se de Betalú ha acabat despenjat. L’ampostí ha seguit sol fins que s’ha deixat atrapar per Julen Zubero, Ramon Sagués i Robert Bou. En el control de pas 3 aquest grup ja treia al cinquè classificat, Moisés Dueñas (tercer en la general), 3:30 segons, i al cinquè, Ignacio Gili, 3:45.

En l’arribada a la meta, Julen Zubero, Ramon Sagués, Robert Bou i Josep Betalú s’han jugat la victòria a l’esprint i el ciclista basc ha estat el més ràpid.

Demà es disputarà la última etapa.