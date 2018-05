Cap a la terra promesa

El Giro més mediàtic dels últims temps aixeca el teló avui a Jerusalem, amb una curta contrarellotge individual de nou quilòmetres. La presència del britànic Chris Froome ha acaparat l’interès. El britànic encadena la tercera gran volta amb l’objectiu de repetir les victòries del Tour i la Vuelta 2017, una gesta que no ha aconseguit ningú en els últims temps. A més, si se’n sortís entraria en el club selecte dels corredors amb victòries en la general en les tres grans voltes per etapes, on hi ha Merckx (11), Hinault (10), Anquetil (8), Contador (7), Gimondi (5) i Nibali (4).

Però l’atenció que aixeca el cap de files de l’Sky no és exclusivament per les seves proeses esportives, sinó també pel cas del salbutamol en la Vuelta no resolt. És un assumpte polèmic i controvertit, que torna a posar en qüestió la carrera d’una icona ciclista i un dels últims referents esportius mundials, i a més ha provocat que alguns dirigents i ciclistes li hagin desaconsellat competir fins que no s’aclareixin els fets, tot i que Froome no ha cedit ni un mil·límetre. “No em jutgeu encara. Espereu a tenir tota la informació. Es tracta d’una situació difícil per a mi perquè és un procés confidencial. No he fet res dolent i ho demostraré”, va recalcar en la roda de premsa prèvia a la cursa.

I mentre no es conegui més informació, l’ombra del dubte acompanyarà el britànic a cada pedalada que faci per complir una fita només a l’abast de ciclistes estel·lars i en què tindrà el vigent campió, Tom Dumoulin (Sunweb), com a principal rival. El seu perfil polifacètic –campió del món en contrarellotge i capaç de resistir la muntanya amb els escaladors– converteixen el neerlandès en un ferm candidat per renovar el títol, un èxit que va aconseguir per última vegada Miguel Indurain el 1993. El campió té un bloc ferm al voltant, amb corredors de confiança com el veterà Ten Dam i els joves talents Vervaeke i Oomen, encara que no tan complet ni potent com el de l’Sky, amb De la Cruz, Elissonde, Henao, Kiryienka, Knees, Pels i Puccio.

La nòmina de candidats a la glòria final a Roma o a pujar al podi es completa amb el colombià López (Astana), un dels millors escaladors del pilot; el sard Aru (Emirates), vencedor de la Vuelta 2015 i que ha pujat al podi del Giro dos cops; el francès Pinot (FDJ), un altre dels escaladors de referència i que acaba de guanyar el Tour des Alps; el colombià Chaves i el britànic Yates, del Mitchelton; l’italià Pozzovivo (Bahrain) i el belga Wellens (Lotto).

Cinc jornades clau