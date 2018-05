El Barça, en guàrdia

El Barça Lassa tornarà a ser el rival a batre en una edició de la copa del Rei especial perquè es disputa per primer cop a Madrid i perquè el conjunt blaugrana ha ofert recentment símptomes d’una fragilitat desconeguda en competicions estatals durant l’últim lustre. Precisament, l’equip de Xavi Pascual tancarà avui (20.30 h) la jornada de quarts de final contra l’Atlético Valladolid, un dels conjunts que han estat capaços de posar contra les cordes el totpoderós conjunt blaugrana. Un gol d’Aron Palmarsson de falta amb el rellotge a zero va haver de decidir l’últim precedent entre barcelonins i val·lisoletans a Huerta del Rey (29-30), el 17 de març passat. El Barça afrontarà aquest partit sabent el resultat del Fraikin BM Granollers i el Puente Genil (16.15 h), que figuren a la mateixa part del quadre. Si els dos equips catalans surten triomfadors d’aquest primer embat, es veuran les cares en les semifinals. Seria el primer enfrontament entre tots dos després que el Granollers gosés profanar el Palau Blaugrana el 13 d’abril i posés fi a l’espectacular ratxa d’imbatibilitat blaugrana (146 partits en la lliga i 187 en competicions estatals).

Perquè això passi, però, primer han de fer la feina contra el Puente Genil i l’Atlético Valladolid, respectivament. La plantilla vallesana arriba a la cita després d’unes setmanes molt intenses, en què ha derrotat els dos primers classificats de la lliga Asobal –el Barça i l’Ademar– i va posar les coses ben difícils al Saint-Raphaël francès en el partit de tornada (40-30) després d’haver fallat en el primer assalt (37-23) dels quarts de final de la copa EHF. “Estem molt il·lusionats de poder jugar aquesta copa al Madrid Arena. Esperem que tothom respongui i el pavelló sigui una olla de pressió. El Puente Genil està fent una gran segona volta i serà una eliminatòria molt dura perquè tenen jugadors molt experimentats”, va comentar ahir el tècnic granollerí, Antonio Rama.

L’entrenador del Barça, Xavi Pascual, admet que van “amb les orelles aixecades” després dels últims resultats, però no pensa que estiguin més pressionats que altres temporades. “La pressió per guanyar la tenim sempre, per això som el Barça, i és una cosa inherent a nosaltres”, va sentenciar.

