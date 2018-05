Sabadell i Sant Andreu guanyen el primer partit

Sabadell i Sant Andreu han donat aquest vespre el primer pas per ser a la final de la lliga de waterpolo. Després d’avançar-se per un clar 4-1 a la mitja part, quan semblava que aconseguiria un triomf còmode, el Sant Andreu ha acabat patint per guanyar el Mataró. Ho ha fet per un sol gol (8-7), suficient per agafar avantatge en la semifinal.

En l’altra eliminatòria, el Sabadell ha esclafat sense miraments el Mediterrani a la piscina Carles Ibars. L’equip de David Palma s’ha imposat per una diferència de 15 gols en un partit sense història.