Sense semifinal catalana

barça 34 valladolid 30 FC BARCELONA LASSA: Ristovski; Tomàs (1), Entrerríos (4), Rivera (6, 1 p.), N’Guessan (2), Syprzak (4), Mem (3) –set inicial–; Gonzalo (p.s.), Sorhaindo, Andersson, Ariño (3), Borges, Dolenec (6, 3 p.), Viran i Lenne (5). RECOLETAS ATLÉTICO VALLADOLID: Pérez; López (1), Garza (1), Fernández (6), Viscovich (2), Serrano (1), Rodríguez (3) –set inicial–; Díaz (p.s.), D. Camino (4, 3 p.), González (1), Río (6), Serdio (4), Pérez Mínguez i M. Camino (1). PARCIALS: 2-3, 3-6, 7-9, 9-11, 12-15, 14-17; 14-18, 18-20, 22-20, 24-21, 29-26 i 34-30. ÀRBITRES: Raluy i Sabroso. Exclusions: Mem (22 i 52’), Rivera (48’) i Sorhaindo (55’), per part del Barça; i Rodríguez (14’ i 28’), per part del Valladolid. COMENTARI: Últim partit de quarts de final jugat al Madrid Arena.

granollers 29 puente genil 31 FRAIKIN BM GRANOLLERS: Almeida; Bernatonis (3), Figueras (8, 1 p.), Cañellas (3, 1 p.), Resina (1), Gassama, Márquez (3) –set inicial–; Guàrdia (p.s.), Cabanas (5, 2 p.), Porras (1), E. Pérez (2), García (1), Ferrer (1), Vukasin, Silva (1) i Tarrafeta. ÁNGEL XIMÉNEZ PUENTE GENIL: De Hita; Moya (4, 1 p.), Cuenca (2), Muñoz (3), Revin, Rudovic (6), Vázquez –set inicial–; Oliva (p.s.), Costa (2, 2 p.), Jiménez (8, 1 p.), Moyano, Moreira (4) i Porras. PARCIALS: 3-2, 5-3, 9-6, 10-9, 10-11, 13-11; 15-13, 16-16, 18-16, 18-18, 19-20 i 22-22. Pròrroga: 24-24 i 27-27. Penals: 29-31 ÀRBITRES: Monjo i Martín. Exclusions: Cañellas (37’) i García (45’), per part del Granollers; i Revin (35’), per part del Puente Genil. COMENTARI: Segon partit de quarts de final jugat al Madrid Arena.

El Barça Lassa va suar de valent i va haver d’obrir tot el seu ventall de recursos per fer doblegar l’Atlético Valladolid al Madrid Arena i guanyar-se un lloc en les semifinals de copa. Un partit on no hi podrà ser el Fraikin BM Granollers, que va caure en la tanda de penals contra el Puente Genil (29-31). L’equip andalús serà, per tant, el rival dels blaugrana (19 h per Movistar +) per una plaça per a la final.

El Barça va anar a remolc del Valladolid durant més de 40 minuts. Les intervencions de César Pérez sota els pals (43% d’encert en la primera meitat) i les facilitats defensives van provocar que l’equip castellà arribés al descans amb 3 gols de renda (14-17). El panorama no va canviar en el primer tram de la segona meitat i els llums d’alarma es van encendre quan el conjunt val·lisoletà ampliava la diferència fins al 14-19. El Barça estava tocat, però a grans mals, grans solucions. Xavi Pascual va ordenar atacs amb set jugadors, i l’aposta li va sortir rodona. Entrerríos va assumir el lideratge, es va intensificar la defensa, Gonzalo va començar a aturar llançaments i a còpia de contraatacs l’equip blaugrana va capgirar la situació amb un tres i no res, amb un parcial de 10-1 (24-20). El Barça havia allunyat el seus fantasmes, però faltava rematar la feina. El Valladolid no es va donar per vençut, però Pascual encara es guardava una carta a la banqueta. Va fer reaparèixer el lesionat Aron Pálmarsson i servint grans assistències als seus companys de joc l’equip blaugrana va acabar sortint vencedor de l’intercanvi de gols final.

El Granollers s’encalla