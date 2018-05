Sense concessions

García Serradilla i Marín Lorente. Exclusions: Viran (6’ i 21’), Aleix (14’), Mem (25’) i Borges (49’).per part del Barça; i Revin (15’ i 40’), per part del Puente Genil.

barça lassa 36 puente genil 27 FC BARCELONA LASSA: Gonzalo; Entrerríos (1), Sorhaindo (1), Ariño (3), Syprzak (1), Mem (2), Aleix (4) –set inicial–; Ristovski (p.s.), Tomàs (2), Andersson (2), Rivera (9, 4 p.), N’Guessan (4), Borges (1), Dolenec (2), Viran i Pálmarsson (4). ÁNGEL XIMÉNEZ PUENTE GENIL: De Hita; Jiménez (2), Moya (2), Cuenca (5), Muñoz, Moreira (4), Rudovic (7) –set inicial–; Oliva (p.s.), Costa (2 p.), Bujalance (1), Moyano (2), Revin (1), Vázquez i Porras. PARCIALS: 2-2, 6-4, 9-6, 12-10, 15-13, 19-16; 23-17, 24-18, 28-19, 31-21, 32-23 i 36-27. ÀRBITRES: García Serradilla i Marín Lorente. Exclusions: Viran (6’ i 21’), Aleix (14’), Mem (25’) i Borges (49’).per part del Barça; i Revin (15’ i 40’), per part del Puente Genil.

El Barça Lassa i el Logronyo la Rioja repetiran al Madrid Arena (17 h, per Movistar +) la final pel títol de copa que el curs passat es va disputar a Lleó. Els dos equips van resoldre les semifinals de manera totalment oposada. El conjunt blaugrana, amb una gran segona meitat, va passar el corró per sobre del Puente Genil (36-27), mentre que l’equip de la Rioja va superar l’Ademar de Lleó en l’últim instant (21-20) gràcies a l’aturada d’un penal de Gurutz Aginagalde a llançament de Juanín García a 15 segons per al final. L’equip de Xavi Pascual posarà a prova la seva hegemonia, amb 21 títols de copa i els 4 últims segellats de manera consecutiva, contra un dels equips en millor forma en aquest tram final de temporada.

Després dels patiments dels quarts de final contra el Valladolid, el Barça va recuperar, ahir, alguns dels seus signes d’identitat per superar còmodament el Puente Genil, el botxí del Fraikin BM Granollers. Més consistent en defensa i amb la punteria més afinada en atac que la jornada de divendres, el Barça va colpejar primer amb un parcial de 9-5. D’entrada, l’equip blaugrana va plantejar un 5-1 en defensa que va provocar alguns problemes en l’atac andalús. El conjunt de Julián Ruíz, però, va aprofitar les exclusions del Barça i les canonades de Novica Rudovic per tornar a ajustar el marcador (11-10). En l’últim tram de la primera meitat, van destacar els tocs de qualitat d’Aron Pálmarsson, que durant molts minuts va ser l’encarregat de dirigir l’atac català, i l’eficàcia de Valero Rivera, amb 6 gols de 6 intents. El primer acte es va tancar amb un contraatac d’Aitor Ariño (19-16).

La resistència cordovesa es va acabar en els primers minuts de la segona meitat. Les aturades de Borko Ristovski (9 i un 45% d’efectivitat), més inspirat que Gonzalo en la primera meitat, les canonades de N’Guessan i Pálmarsson, i l’encert de Valero (9 gols de 10 intents) van sentenciar el xoc amb un parcial inicial de 11-3 (30-19). Amb el xoc decidit, el Puente Genil va pagar el cansament de les dues jornades de copa i el Barça va dosificar esforços pensant en la final, l’últim gran repte del curs.