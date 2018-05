El Barça, campió de la copa del Rei

El conjunt blaugrana supera el Jaén en la pròrroga de la final de la copa del Rei (4-3) i trenca una sequera de quatre anys sense guanyar un títol.

El Barça torna a pujar al capdamunt del podi. Feia quatre anys que no passava. Des d’aquella final de la copa del Rei a Bilbao en què els blaugrana van necessitar una pròrroga per superar El Pozo, els catalans han menjat molta sorra per tornar a regnar com ho han fet avui a C+aceres. Contra un combatiu Jaén, els homes d’Andreu Plaza han necessitat el temps extra i quan els penals els divisaven en l’horitzó una fuetada d’Aicardo ha decidit. Una llambregada per resoldre un partit molt dur i treballat.

El primer temps ha tingut de tot. El Barça ha estat millor en l’inici, ha ofegat el Jaén amb la pressió i ha aconseguit obrir escletxa en el marcador mitjançant Ferrao i Esquerdinha. Ha replicat els andalusos a pilota aturada però el Barça, ferm en el seu full de ruta, ha tornat a veure porteria mitjançant Leo Santana. A partir d’aquí, el Jaén ha sabut jugar les seves cartes i fer petit un Barça que ha passat els seus pitjors moments. Dues dianes de Brandi i Dani Martín han empatat el duel abans del descans.

En la represa, el partit ha començat diferent. Hi ha hagut intensitat però ha faltat gol. El Barça, progressivament, s’ha tornat a fer amb el domini del duel però qui ha tingut les ocasions més clares ha estat Jaén, que ha estavellat dues pilotes als pals de la porteria d’un Sedano incommensurable. El porter de Móstoles ha ofert l’enèssim repertori d’aturades per a mantenir el Barça a flot en els minuts de debilitat. Els blaugrana generaven perill quan Ferrao, que ha jugat gairebé tots els minuts de la segona part, apareixia però ni ell ni Dyego, que també ha insistit molt, han pogut canviar el desenllaç; la pròrroga.

En el temps extra, el Barça ha volgut més. I s’ho ha merescut. Dyego ha avisat però només Aicardo, amb una canonada rasa espectacular des de la distància, ha pogut batre Dídac. El temps s’ha aturat Cáceres, la història es capgira: el Barça, que duia molts anys mastegant terra, torna a guanyar un títol. La copa del Rei és un bàlsam pels catalans, un títol que serveix perquè el Barça torni a regnar.