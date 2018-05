El Barça manté el tron de la copa

El FC Barcelona Lassa manté la seva hegemonia en l’handbol estatal i avui ha segellat el seu 22è títol de la copa del Rei, cinquè de consecutiu, després de superar amb autoritat el Logronyo la Rioja, per 35-28. La primera meitat ha estat espectacular, amb un percentatge molt alt d’encert per part de tots dos equips (19-17). En el segon temps, el Barça ha mantingut la velocitat de creuer, ha apujat el nivell defensiu i ha acabat amb la resistència del conjunt de la Rioja, que en el tram final ha pagat el cansament. Per part blaugrana, ha destacat l’efectivitat dels jugadors de primera línia amb Entrerríos, amb 8 gols, Mem, amb 7, i Pálmarsson i N’Guessan, amb 6 cadascun.

Abans de començar la final al Madrid Arena s’ha homenatjat al palafrugellenc Albert Rocas, que aquest curs ha posat el punt i final a una llarga trajectòria en què destaquen els seus títols mundials, el 2005 i el 2013.