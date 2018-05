El Barça amplia diferències en el campionat de clubs

El FC Barcelona continua sense cedir terreny en el campionat de Catalunya de clubs i per sisena vegada consecutiva, des que es va implantar la classificació conjunta entre homes i dones, va imposar la seva llei en la competició, que es va disputar diumenge a l’estadi Joan Serrahima. El conjunt blaugrana va superar per 57,5 punts l’AA Catalunya, subcampió en les cinc edicions anteriors. El més representatiu, però, va ser la tornada de l’ISS l’Hospitalet al tercer lloc del podi, d’on havia estat desbancat pel CA Igualada en les dues últimes temporades. Aquest cop el conjunt de l’Anoia es va haver de conformar amb la cinquena posició, ja que també es va veure superat pel Cornellà Atlètic. El Barça es va imposar en 23 (12 en homes i 11 en dones) de les 40 proves del programa de competició.

En l’aspecte individual es van superar cinc rècords del campionat. La santcugatenca Cora Salas (CA Igualada) va millorar la seva pròpia plusmarca en salt de llargada (6,10 m) i la va situar en 6,28 m, a només 7 centímetres del rècord català absolut (6,35 m), en poder de Dayana Etchenique des del 1996. També va millorar el registre de l’any passat (74,97 m) el mataroní Bilal Nouali (AA Catalunya), que va enviar la javelina a 75,63 m. De fet, la marca del llançador de l’Agrupació està per sobre del rècord de Catalunya (73,88 m de Jordi Sánchez), però no es pot computar com a tal per la seva condició de marroquí. Nouali ja fa més d’una dècada que viu a la capital maresmenca, però encara no disposa de la nacionalitat espanyola. Per part del Barça, van millorar el rècord del campionat la jove velocista Jaël Bestué en 200 m (23.75) i la fondista Marta Galimany en els 5.000 m (16:43.67). També va superar la plusmarca de la competició la llançadora basca del Barça Arantza Moreno, que en el concurs de javelina va arribar fins a 56,97 m.

Alguns dels protagonistes de les proves de mig fons i fons van tenir jornada completa perquè al matí havien corregut en la milla de la Sagrada Família i a la tarda van competir al Serrahima en el campionat de clubs. Va ser el cas, per exemple, de Marc Alcalà i Montse Mas, vencedors en els 1.500 m; Llorenç Sales i Irene Bonilla, primers en els 800 m, i Artur Bossy i Míriam Ortiz, que es van classificar en segon lloc en els 5.000 m.