Pascual, quatre anys més a la banqueta del Barça

En plena celebració de la cinquena copa del Rei consecutiva, el FC Barcelona va anunciar ahir la renovació per quatre temporades més de Xavi Pascual com a primer entrenador de l’equip i allargarà el seu vincle contractual fins al curs 2021/22. El tècnic barceloní va accedir a la banqueta blaugrana el 9 de febrer del 2009 en substitució de Manolo Cadenas i des d’aleshores ha estat capaç d’assolir fins a 43 títols. En el palmarès de Pascual hi figuren dues lligues de campions, tres Super Globes, vuit lligues Asobal, set copes del Rei, vuit copes Asobal, vuit supercopes d’Espanya i set supercopes de Catalunya.

Tot i haver-se convertit en el dominador absolut de l’handbol estatal en l’últim lustre, els resultats de la lliga de campions suposen, injustament o no, la vara de mesurar de la nota de final de temporada de l’equip blaugrana. I en aquest sentit, el conjunt de Pascual ha hagut d’assumir aquest curs un cop molt dur per l’eliminació prematura de la competició europea, tot just en els vuitens de final contra el Montpeller. Una sotragada que ha costat de pair al vestidor blaugrana i les conseqüències de la qual es van fer evidents amb la pèrdua de la imbatibilitat en la lliga Asobal en el derbi contra el Fraikin BM Granollers, en una jornada històrica al Palau Blaugrana (28-29). L’equip ha anat passant el dol i progressivament ha anat elevant el seu nivell competitiu, com ha quedat demostrat en la copa del Rei a Madrid, rubricada amb una gran final contra el Logronyo la Rioja (35-28). Pascual no es va estar de reivindicar el seu equip després del títol: “Sempre he pensat que aquesta copa del Rei ens sortiria bé. Es pot guanyar o perdre, però la confiança en l’equip no la pots perdre mai.” El tècnic també es va referir a la ratxa de 187 partits sense perdre en competicions espanyoles: “La pregunta seria: no feia molt temps que no us deixàveu cap punt? Perquè això també s’ha de valorar i no es té en compte. No és fàcil guanyar sempre quan els rivals cada vegada són més forts.”

Tot i la patacada europea, el Barça ha aconseguit aquest curs tots els altres títols possibles, amb la Super Globe, la supercopa d’Espanya, la copa Asobal, la lliga i la copa del Rei. Abans d’acabar la temporada, el conjunt blaugrana encara haurà de disputar dos partits de lliga –a la pista de l’Anaitasuna i a casa contra el Teucro– i tancarà el curs amb la supercopa de Catalunya en un interessant duel amb el Fraikin BM Granollers a Agramunt, el 23 de maig que ve.

El projecte de futur