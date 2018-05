Barceló deixa el Lloret i marxa al Trissino

Manolo Barceló deixarà el Lloret Vila Esportiva al final de la temporada i marxarà a entrenar al Trissino italià. L’entrenador de Cerdanyola del Vallès portava vuit temporades seguides en el conjunt selvatà on va arribar al gener de l’any 2011. El Lloret volia que seguis a l’equip però l’oferta del conjunt italià ha sigut important i el tècnic ha decidit fer un canvis d’aires i iniciar un nou projecte fora de Catalunya. El Trissino ha finalitzat desè de la lliga italiana i no s’ha classificat per disputar el play-off.

El nou entrenador del Lloret serà Josep Codina que actualment dirigeix el Cassanenc de la primera catalana, i havia estat entrenador dels equips de base i coordinador del SHUM Maçanet. També s’ha confirmat la marxa del davanter del Lloret Marc Grau, que la propera temporada jugarà en el Noia.