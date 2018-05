La Santboiana tanca el curs amb els mínims assolits

El teló del curs 2017/18 va caure per a la Santboiana diumenge passat, a Alcobendas, en el partit dels quarts de final de la divisió d’honor en què va encaixar un resultat de 40-33. El degà del rugbi català afrontava la temporada –després d’un any històric per la consecució de la copa– amb una important retallada econòmica, derivada de la retirada d’alguns patrocinadors. Per si no n’hi hagués prou, una considerable llista de lesionats ha anat minvant el seu potencial de mica en mica. Per tot plegat, els resultats obtinguts no poden merèixer una mala nota. “Hem arribat al play-off per tercer any seguit, hem guanyat el líder a casa nostra i hem jugat la semifinal de la copa”, destacava, en aquest sentit, Albert Millan, un dels jugadors més importants de l’equip del Baix Llobregat. “El balanç és positiu, tenint em compte els problemes econòmics i les lesions que hem tingut”, sentenciava el director tècnic, Ricardo Martinera.

Jugadors com Paolo Ragazzi, Josep Puigvert, Marcos Puig, Sam Thomas i Martí Vicente han anat caient per problemes físics, mentre que altres, com Rodney Iona i Ethan Woodmass, han marxat per millorar professionalment, en el cas del primer, i per problemes personals, en el cas del segon. Sigui com sigui, no ha estat una temporada fàcil al Baldiri Aleu. “Per sort, els jugadors de casa han ofert un gran rendiment, a l’altura dels estrangers que no hem pogut tenir, i hem estat competitius”, considera Martinera. “Acabem amb bon sabor de boca i ganes de començar el curs següent”, assegura Millan.

Enguany es tanca també l’era Lewis Williams a Sant Boi. El neozelandès, un dels entrenadors més ben pagats de la divisió d’honor, sap des de fa uns mesos que no continuarà. “S’ha acabat el seu cicle”, assegura Ricardo Martinera. “És un gran entrenador i una gran persona, però necessitem fer un cop de timó”, afegeix. “El seu cost és molt alt i ens estimem més destinar el pressupost a fitxar jugadors”, conclou. Oficialment, la Santboiana no ha confirmat quin serà el seu nou cos tècnic, però el més probable és que el mateix Martinera ocupi el lloc de Williams, que el curs vinent treballarà al CR Sant Cugat.