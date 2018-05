Reivindicació cap endins

Al descans, el marcador del pavelló de Càceres reflectia igualtat (3-3). El Jaén havia marcat dos gols gairebé consecutius, havia igualat la final de la copa del Rei i havia fet petit un Barça que, tot i això, havia completat uns 15 primers minuts molt bons. “El Paco, com a capità, va parlar durant el descans després de les indicacions tècniques i va dir als jugadors que era la nostra final i, sobretot, que no havien de tenir por de guanyar-la”, explica Andreu Plaza, tècnic del Barça, que assegura que ha viscut “els dies més plàcids” des que és al capdavant de l’equip, després de guanyar la final. “Des de la porteria, veia que als jugadors no els cremava la bola i que no tenien la por que hem tingut altres vegades”, afegeix Sedano en una conversa a la llotja del Palau Blaugrana amb L’Esportiu de Catalunya. “Ens podrien haver vingut els fantasmes de les altres vegades, però l’equip va tenir molta convicció”, hi afegeix el capità blaugrana.

El gol d’Aicardo va desfermar crits, alegries, llàgrimes i eufòria en un vestidor que feia quatre anys que no guanyava cap títol. “És un alliberament de tot l’equip”, diu Plaza. “La descàrrega d’adrenalina de guanyar un títol no és comparable amb res més”, comenta l’entrenador gironí, tot i que assegura que el cúmul de sensacions va ser diferent de com s’havia imaginat: “Pensava que m’emocionaria més, però vaig tenir una sensació de tranquil·litat.”

Més de set anys després de la primera copa d’Espanya, a Segòvia, de la secció de futbol sala del Barça, Paco Sedano guanyava una copa del Rei que el transportava a aquella primera fita. “Quan va xiular l’àrbitre em va recordar molt aquell dia. Feia molt temps que treballàvem per aquell primer títol i el vam aconseguir. Igual que ara”, descriu el porter de Móstoles.

Per al vestidor, el primer títol de l’era d’Andreu Plaza ha estat un bàlsam. “És un títol de confirmació que la feina que fèiem era la bona. Ens faltava un títol. Ens han entrat dubtes i això pot ser perillós, però és normal perquè fèiem bona feina però quan l’havíem de fer a la perfecció alguna cosa fallava. A Càceres no va ser així. Ara sabem que estem perfectament preparats per guanyar qualsevol repte, ens dona confiança i demostra que tenim una mentalitat guanyadora”, sentencia el capità Paco Sedano, que assegura que no han fet falta l’opinió pública ni els mitjans perquè l’equip fes autocrítica i es “fiqués el dit a l’ull” quan les coses anaven mal dades. “El llindar que hi ha entre guanyar i perdre aquestes grans cites és molt petit. El canvien petites coses que passen molt ràpid. I, tot i això, et genera moltes coses a favor, o en contra. Ara tenim la tranquil·litat que, per fi, ha caigut de la nostra banda”, descriu Plaza.

El Barça comença dissabte la cursa per un doble objectiu; primer, ser a la final de la lliga, que dona accés a Europa, i segon, guanyar-la. “Si ens pensem que ara tot vindrà de cop, ens fotrem una bona castanya. Hem de ser prudents. Hem de seguir sent molt autoexigents i no quedar-nos on hem arribat”, conclou el capità del Barça, Paco Sedano.