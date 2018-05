“No som un club com els altres”

Amb els seus 1,75 metres i 120 quilos, Enzo Forletta (Perpinyà, 15 de juny del 1994) defensa més que ningú la samarreta de la USAP. Aquest rossellonès de pare italià, un dels jugadors més importants del seu equip en l’ascens al Top 14, respon les preguntes de L’Esportiu en un català perfecte.

Ja ha paït l’èxit?

Uf... Encara estic ple de joia i de plaer per haver festejat el títol amb la gent que ens ha fet costat tota la temporada.

El fet de ser de Perpinyà li ha fet viure més intensament que els seus companys l’ascens?

Sí, és així. Miri, encara visc a casa de la meva mare i aquesta és una situació particularment agradable: em permet veure cada dia d’on soc i d’on vinc.

Va sortir al carrer en la celebració de l’últim gran triomf de la USAP, el Top 14 guanyat ara fa nou anys?

Recordo que mirava la final contra Clermont en una pantalla gegant, a la plaça del Castellet. No vaig anar a l’estadi, però vaig festejar amb tothom el títol. No m’imaginava que un dia jo seria protagonista d’una cosa així. Em quedava molt lluny.

L’inici de la seva carrera en el primer equip de la USAP va coincidir amb la temporada del descens...

Sí, i això m’ha ajudat a tenir una bona progressió. He disposat de minuts de joc i he aconseguit un lloc en l’equip. He tingut la sort de progressar i créixer, mentalment i físicament, jugant en la Pro D2.

Com han estat aquests quatre anys a segona divisió? Han tingut pressió per pujar?

Molta. Aquest no és un club com els altres, la nostra afició ens exigeix sempre molt. És molt apassionada i espera el màxim de nosaltres. A més, per història, el lloc de la USAP és el Top 14.

Què han fet de diferent aquesta temporada respecte a les tres anteriors per poder pujar?

La clau són els nostres entrenadors, que tenen molt de talent. El grup, a més, ha estat sempre unit davant les dificultats.

El pressupost de la temporada vinent pujarà fins als 15 milions d’euros i això farà que nous jugadors reforcin la USAP. Està preparat per a la competència? Creu que continuarà sent un dels jugadors més utilitzats?

No puc saber abans d’hora el nivell que tindrem. I tampoc no he jugat mai al Top 14. Però tinc clar que hauré de treballar molt i molt per tenir minuts de joc.

Quin serà l’objectiu de la USAP la temporada que ve, al Top 14?

No ho sé del cert, però em sembla que haurem de lluitar per mantenir-nos en el Top 14. Si hem pujat és per quedar-nos. Arribar al play-off serà molt difícil, hem de construir un gran equip per aconseguir-ho.

És veritat que és un dels jugadors més divertits del vestidor?

He, he... Moltes vegades em demanen que faci conyes, imitacions… M’agrada estar sempre amb el somriure als llavis, és molt important per al grup.

Parla català amb algú del vestidor de la USAP?

El Tristan (Labouteley) el parla molt bé, perquè va viure a Andorra quan era petit. Però amb mi no el vol parlar perquè li fa vergonya. Amb qui sí que parlo català és amb el Ponpon, l’home que porta la intendència del vestidor, que també el parla molt bé.

L’afició de la USAP exhibeix símbols de catalanitat, com la bandera estelada. Quina importància li donen en el vestidor?

Ho veiem i sabem que aquest club té una identitat catalana molt forta. Els jugadors de fora també en tenen consciència i tots estem orgullosos de defensar aquesta identitat.