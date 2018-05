El rei es corona a la Catedral

Leinster i Racing 92 s’enfrontaran en la gran final de la Champions Cup aquesta tarda, a tres quarts de sis, a l’estadi de San Mamés. S’espera un ple absolut en les 53.000 localitats del coliseu de l’Athletic Club, el primer escenari que no forma part del circuit del Sis Nacions on es disputarà el ceptre del rugbi europeu. Els noms més destacats del duel són el de Johnny Sexton, l’obertura del Leinster, figura de la selecció irlandesa, i el del veterà neozelandès Dan Carter, considerat un dels millors jugadors del món, que jugarà per última vegada amb el Racing abans d’iniciar una aventura al Japó. Carter no compta en l’equip inicial, però ben segur que tindrà minuts durant el partit. En clau catalana, cal parar l’ull en Jordi Murphy, el flanker del Leinster nascut a Barcelona, que, de petit, va anar a viure a Irlanda.

S’espera una final molt igualada. Els irlandesos, que arriben invictes, són lleugerament favorits i aspiren a aconseguir el seu quart títol de la Champions Cup per igualar el Tolosa com a equip més llorejat. El Racing 92, per la seva banda, va evitar una final irlandesa en tombar el Munster en la semifinal i, amb el seu joc poderós i imprevisible, lluitarà pel seu primer títol europeu, després de quedar-ne a les portes el 2016 en caure en la final contra els Saracens, a Lió.