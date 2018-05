Davant l’últim gran repte

El Barça Lassa té al davant un mes frenètic per afrontar el darrer gran repte de la temporada. El conjunt blaugrana, alliberat després de guanyar la copa del Rei la setmana passada a Càceres, anhela un nou títol que fa gairebé cinc anys que no guanya. “Volem la lliga i ho volem tot. Sempre sortim a guanyar-ho tot. Però la lliga és el torneig més exigent de tots i arribar a la final ens dona accés a Europa. És molt important”, analitza Andreu Plaza, tècnic del Barça. “Guanyar les cinc copes del Rei ja és molt complicat i ara se’ns demana que guanyem cinc lligues. No correm. Anem pas a pas, que tenim una primera pedra molt dura”, afegeix Sergio Lozano, un dels capitans de l’equip, amb referència al rival de demà (13 h, Teledeporte).

El Saragossa, el rival en els quarts de final en una eliminatòria al millor de tres partits, és l’equip que els va eliminar en els quarts de final de la copa d’Espanya d’enguany, ha acabat setè la lliga i ha fet una temporada per emmarcar. Els aragonesos combinen l’experiència d’homes com Nano Modrego o Retamar amb la joventut i el talent d’altres de més joves, com ara Adri Ortego, el seu màxim golejador. “Ens van donar un ensurt en la copa, hem d’estar atents perquè no torni a passar. Al cap i a la fi, això va de ficar la pilota dins i aleshores no va entrar”, diu Sergio Lozano. “Hauríem de guanyar i esperem no haver d’anar al tercer partit. Moralment i anímicament estem molt bé. La inèrcia és molt bona i esperem aprofitar-la”, conclou Plaza, que té tots els jugadors a la seva disposició i al 100%.