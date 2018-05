El Vic s’avança en la final

El Girbau Vic es va avançar en la final de la copa europea ETTU al derrotar per un ajustat 3-2 al Metz francès en el partit d’anada de la final. El conjunt osonenc es jugarà el títol en el partit de tornada que es disputarà el proper divendres dia 18 a les instal·lacions del conjunt francès. Dos punts de la veterana luxemburguesa d’origen xinès Nia Xia Lian i un altre força inesperat de la granadina Ana Garcia van portar al triomf.

En el primer partit la xinesa del Vic Tingting Wang va ser superada contra pronòstic per 1-3 per la francesa Carole Grundisch, i en el segon Nia Xian Lan va haver de posar a sobre la taula tota la seva experiència per vèncer a la jove xinesa Xin Liu del conjunta francès (3-2) i va igualar l’encontre. Ana Garcia va aconseguir un punt inesperat i molt valuós quan va derrotar per 3-2, a la francesa Pauline Chasselin. La jove granadina del conjunt osonenc va aconseguir la victòria remuntant un 0-2 en contra i superant dues pilotes de partit en el cinquè joc. La seva victòria va posar al Vic per davant amb el 2-1 en el marcador. Tingting Wang tampoc va poder guanyar el seu segon partit i va caure contra la Xin Liu (1-3). Ni Xia Lian va superar Carole Grundisch per 3-2 i va completar la victòria per 3-2, i amb un total de jocs de 11-12 que poden tenir la seva importància en el partit de tornada.