S’apropen al segon

El Fraikin Granollers segueix en la lluita per ocupar la segona posició de l’Asobal i classificar-se per a la lliga de campions. En aquesta penúltima jornada es va situar a un sol punt de l’Ademar quan només queda una jornada i dos punts en joc. Els vallesans van guanyar en l’últim instant a la pista del Benidorm (27-28) mentre que els seus dos rivals per aquest lloc, l’Ademar i La Rioja, van empatar (23-23) en el seu duel directe.

Els vallesans van haver de lluitar i patir per emportar-se el triomf de la pista del Benidorm. Els locals es van avançar amb un 3-0 i fins al minut 16 el Granollers no es va avançar (7-8). El partit estava anivellat i es va arribar al descans amb un empat, 15-15.

En la segona meitat hi va haver alternances en el marcador i els vallesans van tenir tres gols d’avantatge a set minuts del final (24-27). El Benidorm va reaccionar, va empatar i després d’un parell d’accions polèmiques, el Granollers va disposar d’un darrer atac a dos segons del final i David Resina va marcar el gol del triomf.

En el segon temps