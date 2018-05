Com és costum, campiones

L’hegemonia del CN Sabadell en el waterpolo estatal no té aturador. Aquesta temporada, la del debut de David Palma a la banqueta, la ratxa d’imbatibilitat del club vallesà s’ha allargat fins als 190 partits consecutius, amb un total de 3.979 gols a favor i 927 en contra, i ha afegit una lliga més al seu palmarès. Ja en són setze en tota la seva història. I en les vuit últimes, aconseguides de manera consecutiva, han estat protagonistes principals la portera Laura Ester i la defensora de boia Mati Ortiz. “El que estem fent en els últims anys sembla normal, però no és gens fàcil”, sentencia la primera. “Em puc imaginar com seria el món sense guanyar la lliga, però no seria precisament el somni perfecte”, hi afegeix la segona. Laura Ester, de fet, acumula nou lligues consecutives, ja que la temporada 2009/10 defensava la porteria del Mediterrani, l’equip que va apartar del títol el que després va ser el seu equip. “Va ser la meva primera lliga i en guardo un record molt especial. La vam guanyar contra tot pronòstic”, explica.

L’enfrontament decisiu d’aquell campionat es va disputar el 2 de maig del 2010 i va ser l’últim que ha perdut el CN Sabadell. Després d’allò, ho ha guanyat tot en vuit anys. “La Laura és amiga meva, però l’hi tinc guardada pel bon partit que va fer aquell dia”, diu fent broma Mati Ortiz. D’altra banda, la jugadora nascuda a Veracruz (Mèxic) destaca la feina que ha fet aquest curs el cos tècnic, encapçalat per David Palma, que ara fa un any substituïa Nani Guiu. “Hem treballat de valent per entendre’ns i per encaixar amb els entrenadors, i crec que ens hem sabut compaginar molt bé. Personalment, el David m’ha donat confiança. Ja em va entrenar quan era petita”, explica. Laura Ester, per la seva banda, destaca l’aparició d’un nou rival, el CN Sant Andreu: “Han fet una gran temporada. És una llàstima que no s’hagin classificat per als quarts de la copa d’Europa. Sabíem que tenien molt bon nivell; per això ens vam preparar molt bé en defensa.” Per la portera internacional del CN Sabadell, la fase defensiva és determinant. “Planifiquem els partits pensant a fer una bona defensa. El més important és intentar encaixar el mínim de gols possible”, indica.

Per bé que són molt joves, Mati Ortiz (27anys) i Laura Ester (28) poden presumir de tenir un currículum envejable, farcit de títols estatals, europeus i internacionals. Què els queda per guanyar? “L’or en uns Jocs i repetir la Champions seria bonic”, confessa Ortiz. “El cos nota el pas dels anys i cada cop em costa més recuperar-me. Però vull continuar jugant com a mínim dos anys més, perquè em queda per guanyar un or olímpic. Serà molt difícil, però ho intentarem”, conclou Ester.