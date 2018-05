El nou ídol anglès que va dir no a l’Sky

Al mateix temps que Chris Froome (Sky) enterrava bona part de les possibilitats de guanyar el Giro d’Itàlia, un altre anglès, Simon Yates (Mitchelton), presentava la seva candidatura. A l’equador de la cursa, el de Manchester i el seu equip, el Mitchelton, que té una segona opció, el colombià Esteban Chaves, segon en la general, són la principal amenaça del neerlandès Tom Dumoulin (Sunweb), defensor del títol i tercer classificat.

Yates (25 anys) és ara rival de Froome, però el més natural és que haguessin compartit equip. El de Manchester, com el seu germà bessó Adam, va començar a competir al velòdrom de la ciutat i als 18 anys va ser seleccionat per formar part del programa olímpic de la federació anglesa. El 2010 va competir en els Jocs de la Commonwealth a Delhi i va compartir habitació amb Froome. L’Sky és l’extensió natural del programa de la federació anglesa, però els germans, en una decisió madura i plena d’ambició, van preferir acceptar un projecte als antípodes de casa seva com el del Mitchelton australià, aleshores Orica. “El projecte que m’ofereix l’Orica és perfecte. No tenia res a veure amb els diners. L’Sky em va oferir el mateix, però els plans de l’Orica són simplement millor”, va explicar Simon després de fitxar per l’Orica. Els Yates van preferir integrar-se a una estructura on competir amb menys pressió, més llibertat i tenir moltes possibilitats de foguejar-se en tantes curses com els fos possible. “Hi ha tants corredors bons a l’Sky que fa que als joves se’ls barri el pas per una qüestió de jerarquia. Estan preparats pels seus líders, és complicat que un jove hi creixi. El millor per a mi és sortir i provar alguna cosa nova. No em vull quedar atrapat en aquest lloc”, va afegir Simon.

El de Manchester no va tardar a respondre a la confiança dels australians amb actuacions prometedores. El 2014 va debutar en el Tour i en l’edició passada hi va ser el millor jove. Ja ha guanyat una etapa de la Vuelta i ara lidera el Giro amb possibilitats reals de desbancar Dumoulin, si bé es manté prudent, i més tenint en compte que encara queda una contrarellotge individual, un terreny propici per al neerlandès: “Dumoulin està molt fort. Necessitaré tenir minuts d’avantatge abans de la crono, i ara només tinc 38 segons i no és suficient; hauré de ser més agressiu per guanyar més temps”, va reconèixer el líder.

D’altra banda, Froome no es rendeix malgrat la situació. “La diferència amb Yates és substancial, però no crec que sigui insuperable. Queden etapes difícils, entre les quals una contrarellotge llarga. No sé què pot passar, però coses més estranyes han passat.”

La competició es reprèn avui amb l’etapa més maratoniana, 239 quilòmetres entre Penne i Gualdo Tadino. El punt culminant de la segona setmana serà diumenge amb una de les etapes més temudes. El pilot creurà la Porta dell’Inferno per pujar el Zoncolan, deu quilòmetres amb un pendent mitjà del 11,9% i màxims de fins al 22%.