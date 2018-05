Bonca, destituït com a tècnic de La Sirena

La direcció tècnica del CN Mataró ha decidit prescindir dels serveis de Florin Bonca, l’entrenador que ha conduït l’equip femení durant l’etapa més gloriosa de l’entitat, en què destaquen sobretot els títols de la copa de la Reina i de la copa LEN (2016), a més de la classificació per a la final a quatre de la lliga de campions a Kirixi (2017). Aquesta temporada, La Sirena CN Mataró va acabar en tercer lloc de la copa LEN, però en la lliga de divisió d’honor ha tingut una trajectòria irregular i va quedar eliminat en les semifinals a mans del CN Sant Andreu, que aquest curs l’ha guanyat en els cinc enfrontaments particulars.

Bonca és conscient que els entrenadors sempre depenen dels resultats, però no amaga que ha estat “un pal dur” i pensa que es mereixia un vot de confiança. El tècnic d’origen romanès es mostra orgullós de l’evolució i les fites de l’equip en les últimes cinc temporades, i considera que aquest curs li ha faltat “continuïtat”. De fet, de la plantilla que va tocar el cel el 2016 només quatre continuaven en l’equip aquesta temporada: Marta Bach, Ciara Gibson, Clara Cambray i Alba Bonamusa. “Hi havia moltes jugadores noves, i en alguns aspectes era com tornar a començar un projecte nou. Penso que amb un any més i alguns retocs, aquest equip podia donar molt més de si. Jo m’hi he deixat l’ànima, com sempre”, assegura. I afegeix: “M’han destituït perquè han decidit donar un tomb a la banqueta femenina. La junta directiva m’ha dit que el meu cicle com a entrenador s’ha acabat i vol obrir-ne un de nou amb nous aires.” En tot cas, Bonca, que ahir mateix es va acomiadar de les jugadores, no vol fer-se mala sang i desitja la millor de les sorts a l’equip. “Jo animaré l’equip com un soci més”, etziba.

Bonca es va fer càrrec de l’equip femení del CN Mataró el curs 2013/14. Només feia una temporada que havia tancat la seva etapa de jugador, amb 41 anys, al mateix conjunt mataroní. Va ser internacional amb la selecció romanesa 255 vegades i va competir en els Jocs d’Atlanta, a més de fer-ho en quatre mundials i sis europeus. Format a l’Oradea, va arribar a la lliga espanyola amb només 19 anys amb el Martiánez de Tenerife. També va jugar en el Mediterrani i el Mataró, en dues etapes diferents, i en el Terrassa. A partir d’ara tornarà a escoltar ofertes com a entrenador.