Chaves perd totes les opcions al Giro

L’eslovè Matej Mohoric (Bahrain) s’ha endut la desena etapa del Giro d’Itàlia entre Penne i Gualdo Tadino en culminar amb encert un atac col·lectiu en la jornada més quilomètrica de la present edició de la cursa italiana (239 km). L’eslovè de 23 anys ha format part de l’escapada inicial, n’ha sobreviscut i encara li han quedat forces per completar un últim atac i derrotar a la línia de meta el jove alemany de l’AG2R Nico Denz.

La jornada no havia de comportar complicacions entre els candidats a la general, tot i que ha estat intensa i nerviosa per la pluja i l’intens ritme imposat, però el colombià del Mitchelton Esteban Chaves ha enterrat les opcions de fer una bona classificació a la general després de quedar-se despenjat del pilot en els primers quilòmetres, en el primer port de la jornada i en el qual l’Sky ha imposat un fort ritme. Chaves, que havia començat l’etapa com a segon de la general, ha perdut més de deu minuts. El colombià havia guanyat la sisena etapa amb final a l’Etna i era una de les dues opcions del Mitchelton, ha creuat la meta més de vint minuts després del vencedor.

Això ha permès a tots els ciclistes del Top-10 avançar una posició. La general continua encapçalada per l’anglès Simon Yates (Mitchelton).

La matinera escapada de la jornada l’han protagonitzat disset corredors Luis Leon Sanchez (Astana), Koen Bouwman (LottoNL-Jumbo), Jarlinson Pantano, (Trek-Segafredo), Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Tony Martin i Mads Wurtz Schmidt (Katuixa), Valerio Conti (UAE Team Emirates), Matej Mohoric (Bahrain-Merida), Tom Scully (EF-Drapac), Matteo Montaguti (AG2R La Mondiale), Ruben Fernandez (Movistar), Ben King (Dimension Data), Giulio Ciccone (Bardiani CSF), Ben Hermans (Israel Cycling Academy), Krists Neilands (Israel Cycling Academy), Davide Ballerini (Androni Giocattoli-Sidermec), Jacopo Mosca (Wilier Triestina-Selle Italia). S’han produït diferents atacs entre els aventures. Un dels que ho ha provat ha estat Martin, gran rodador i un especialista en atacs llunyans. Vilella, Denz i Mohoric han estat els últims en intentar-ho i el corredor eslovè n’ha sortit beneficiat.