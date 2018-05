L’Atlètic Barceloneta, primer finalista de lliga

L’Atlètic Barceloneta ha segellat el bitllet per a la final del títol de lliga per la via ràpida després de vèncer el CN Barcelona per un contundent 1-11, en el segon assalt de la semifinal disputada a la piscina de la Nova Escullera. El parcial al descans ha estat de 0-6. L’equip cenebista ha estat incapaç de reaccionar a l’allau de joc del rival veí i només ha pogut anotar un gol, a càrrec d’Eric Marsal, en l’últim quart. Per part de l’equip de Chus Martín els gols han estat molt repartits, però han destacat Blai Mallarach, amb tres dianes, i els joves Álvaro Granados i Roger Tahull, amb dues cadascun. El primer partit, jugat dissabte a la piscina de Sant Sebastià, ja havia acabat amb una clara victòria marinera, per 15-2.

Demà podria quedar resolta l’altra semifinal que es preveu molt més anivellada entre el CN Terrassa i el CN Sabadell. El conjunt terrassenc, que diumenge va superar el seu rival a domicili (6-11), pot sentenciar l’eliminatòria si torna a vèncer a la seva piscina de l’Àrea Olímpica (20.30 h). En cas de necessitar-se un tercer partit es tornaria a jugar a Can Llong (Sabadell), dissabte al migdia (12.45 h).